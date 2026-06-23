¿El fin de Oxxo? La tienda de conveniencia frena su expansión en México y hay peligro de cierre masivo. Fuente: Shutterstock

El Fomento Económico Mexicano (FEMSA) está comprometido con la expansión de los servicios de Oxxo en México, trascendiendo el ámbito del comercio habitual. No obstante, se prevé una suspensión en los planes bancarios, lo cual podría influir negativamente en el desarrollo de la cadena de tiendas de conveniencia.

En este contexto, Martín Arias Yániz -director de Finanzas de FEMSA- indicó que la organización ha decidido pausar los planes para convertir a Oxxo en banco, con la intención de examinar de manera más exhaustiva el comportamiento del mercado antes de avanzar en dicha iniciativa.

Previo a la solicitud de una licencia bancaria integral, se persigue obtener una comprensión precisa del entorno financiero y establecer la forma más adecuada de gestionar la información de su clientela. Por tal motivo, se considerará la eventual presentación de la solicitud dentro de un año , tras la evaluación completa de todos los factores pertinentes.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuál es el futuro de Oxxo en México?

FEMSA ha declarado su deseo de expandir sus servicios más allá del comercio minorista convencional. La organización tenía la intención de aprovechar Spin, su plataforma financiera, para obtener una licencia bancaria ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

La meta era proporcionar servicios de nómina, ahorro y crédito a los millones de consumidores que concurren a las más de 24,000 tiendas Oxxo en el país , con la ambición de establecerse como un nuevo actor dentro del sistema financiero mexicano.

¿Qué es Spin by OXXO y cómo funciona?

El interés por ingresar al sector bancario mexicano ha aumentado significativamente en el periodo reciente. Compañías como Nu, Mercado Pago, Plata Card y Revolut están explorando oportunidades para expandirse como instituciones financieras en el país, compitiendo por un segmento de usuarios creciente.

En la actualidad, la empresa refuerza su servicio financiero con el propósito de acelerar su proceso de crecimiento. Esta plataforma proporciona una tarjeta de débito Visa y habilita a sus usuarios para llevar a cabo las siguientes actividades: