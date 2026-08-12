Un sencillo truco casero ganó popularidad entre quienes buscan mantener el baño limpio y libre de olores. La práctica utiliza un ingrediente económico que suele estar presente en cualquier cocina.

Mantener el inodoro limpio no solo ayuda a mejorar la apariencia del baño, sino también a evitar la acumulación de residuos que pueden generar olores desagradables. Por eso, algunos métodos caseros comenzaron a ganar popularidad como complemento de la limpieza habitual.

Entre ellos aparece el uso de sal dentro del inodoro. Aunque no reemplaza los productos específicos ni una limpieza profunda, puede utilizarse como parte de una rutina de mantenimiento para ayudar a remover ciertos residuos y reducir los malos olores.

Tirar sal en el inodoro: por qué lo recomiendan y cada cuánto hay que hacerlo (foto: archivo).

Para qué sirve poner sal en el inodoro

La sal común puede funcionar como un abrasivo suave sobre determinadas superficies. Al entrar en contacto con los residuos adheridos, puede contribuir a desprender parte de la suciedad y del sarro superficial acumulado en la taza.

También se le atribuye un efecto sobre los olores desagradables. La práctica se popularizó especialmente como una alternativa económica para mantener el sanitario en mejores condiciones entre una limpieza y otra.

Sin embargo, es importante tener en cuenta sus limitaciones. La sal no es un desinfectante especializado y no sustituye el uso de productos formulados para limpiar y desinfectar el inodoro.

Por qué ayuda a combatir el mal olor

Uno de los principales motivos por los que este truco se volvió popular es la posibilidad de disminuir los olores asociados con residuos y acumulaciones dentro de la taza. La sal puede ayudar como complemento de la limpieza, particularmente cuando existen restos adheridos en la superficie.

Su acción abrasiva también puede favorecer la eliminación de parte de la suciedad que permanece en zonas difíciles de limpiar. Al reducir esa acumulación, el baño puede conservar una sensación de mayor limpieza durante más tiempo.

Aun así, un olor persistente no debería atribuirse únicamente a la suciedad de la taza. Si el problema continúa después de una limpieza adecuada, puede ser necesario revisar otras zonas del baño o incluso el sistema de desagüe y las tuberías.

Cómo utilizar la sal para limpiar el inodoro

Una de las formas difundidas consiste en colocar sal gruesa o sal común directamente en la taza y dejarla actuar durante varias horas. Algunas recomendaciones caseras sugieren hacerlo por la noche, cuando el sanitario permanece sin utilizarse durante un período prolongado.

Después del tiempo de reposo, se puede utilizar el cepillo del inodoro para frotar las paredes y el fondo de la taza antes de accionar la descarga. De esta manera, la sal funciona como un complemento mecánico para ayudar a desprender residuos.

No obstante, no es necesario convertir este método en un reemplazo de la limpieza convencional. Los especialistas citados en publicaciones recientes coinciden en que estos trucos pueden servir como apoyo ocasional, pero no sustituyen una higiene regular ni resuelven problemas estructurales del sanitario.

Además, conviene evitar mezclar productos de limpieza sin conocer sus componentes. En especial, nunca se debe combinar lavandina o cloro con otros productos que puedan generar gases peligrosos; para una limpieza segura, es preferible seguir las instrucciones de cada producto.