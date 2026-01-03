De acuerdo con el portal oficial, los ciudadanos mexicanos que deseen abordar vuelos hacia cualquier destino estadounidense deben presentar obligatoriamente un pasaporte mexicano válido junto con una visa americana.

La visa de cruce fronterizo no es aceptada como documento único cuando se viaja por avión o por vías marítimas comerciales. Intentar ingresar a Estados Unidos por aire presentando únicamente la también conocida como la BCC, por sus siglas en inglés, resultará en el rechazo automático del ingreso, independientemente del destino final dentro del país.

Esta restricción aplica para todos los aeropuertos estadounidenses, sin excepciones, incluso si el destino final está dentro de la zona fronteriza permitida.

Ingreso legal a EE.UU.

Del mismo modo, para viajes en cruceros, barcos comerciales o ferrys que no sean embarcaciones de placer provenientes directamente de México, la BCC debe estar acompañada de un pasaporte válido. La credencial solo funciona de manera independiente para cruces terrestres desde México.

¿Qué son las “zonas fronterizas” y qué ocurre si viajo fuera de estos límites solo con BCC?

Las zonas fronterizas son áreas geográficas específicas donde los titulares de la BCC pueden permanecer hasta por 30 días al ingresar por tierra o mar desde México. Estas zonas comprenden:

Opciones legales para viajar a Estados Unidos como ciudadano mexicano

Para acceder a cualquier región de Estados Unidos sin restricciones geográficas, los ciudadanos mexicanos deben presentar un pasaporte mexicano válido junto con la BCC o, alternativamente, un pasaporte válido con una visa de turista B1/B2. Esta combinación de documentos habilita el ingreso por cualquier medio de transporte (terrestre, aéreo o marítimo) y permite viajar a cualquier estado o ciudad.

Es fundamental verificar la vigencia de ambos documentos antes de viajar: la BCC típicamente tiene una validez de 10 años desde su emisión, mientras que el pasaporte mexicano debe estar vigente durante toda la estadía planeada.

Cuando se presenta el pasaporte junto con la BCC, esta última funciona efectivamente como una visa tipo B, eliminando las restricciones geográficas y temporales de la zona fronteriza. En este escenario, el viajero puede permanecer en Estados Unidos según los términos que establezca el oficial de CBP al momento del ingreso, generalmente hasta 180 días para turismo.

