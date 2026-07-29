En esta noticia América Latina acelera el uso de métodos de pago alternativos

Los comercios internacionales que buscan crecer en América Latina podrán acceder más fácilmente a los métodos de pago preferidos por los consumidores de México y Brasil, luego de que ACI Worldwide y dLocal anunciaran una alianza para integrar estas opciones en una sola plataforma.

El acuerdo permitirá que los clientes de ACI Worldwide procesen pagos mediante SPEI, OXXO y Mercado Pago en México, así como Pix, PicPay, Mercado Pago y NuPay en Brasil, sin necesidad de realizar múltiples integraciones. La siguiente fase contempla extender la cobertura a Argentina, Chile, Colombia y Perú.

La apuesta responde a un mercado donde los hábitos de pago son cada vez más diversos y en el que aceptar únicamente tarjetas bancarias puede representar una barrera para concretar ventas.

América Latina acelera el uso de métodos de pago alternativos

ACI Worldwide destacó que los métodos de pago alternativos, como billeteras digitales, transferencias bancarias en tiempo real y sistemas de pagos instantáneos, ya representan alrededor del 50% de las transacciones de comercio electrónico en América Latina.

En Brasil, por ejemplo, Pix supera los 170 millones de usuarios, mientras que en otros mercados las transferencias entre cuentas tienen un papel relevante en las compras en línea.

“Con nuestra alianza con dLocal, los comerciantes pueden acceder a los métodos de pago en los que confían los consumidores en cada mercado, pero además siguen gestionando los pagos según sus propios términos”, afirmó Vlademir Santos, jefe de Ventas para Brasil de ACI Worldwide.

Explicó que esto permitirá mejorar la experiencia de los clientes, fortalecer las tasas de conversión y facilitar el crecimiento de los comercios conforme expandan sus operaciones en la región.

Por su parte, Horacio Raviolo, jefe de Alianzas Comerciales de dLocal, señaló que los pagos son la puerta de entrada a la economía digital latinoamericana y que para operar en la región no basta con tener conectividad, sino que también es necesario contar con experiencia local.

Con esta alianza, dLocal aportará su infraestructura de conexión con métodos de pago locales, mientras que ACI Worldwide integrará sus herramientas de orquestación de pagos, prevención de fraude e inteligencia de transacciones.

De acuerdo con la empresa de tecnología de pagos, su plataforma permite a los comercios conectar múltiples adquirentes y métodos de pago mediante una sola integración, además de optimizar el enrutamiento de las transacciones y reducir la complejidad operativa para expandirse a nuevos mercados.

Según una investigación de ACI Worldwide, 96% de los comercios que operan con múltiples adquirentes reportan mayores ingresos, mientras que casi dos terceras partes consideran que ofrecer mayor flexibilidad en los pagos ha sido un factor clave para impulsar su crecimiento.