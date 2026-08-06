En esta noticia El consenso sigue apostando por FEMSA

FEMSA, la dueña de OXXO, dividió a los analistas de Wall Street. Mientras UBS redujo su recomendación sobre las acciones del conglomerado al considerar que buena parte de su recuperación ya está reflejada en el precio, otras firmas como Bank of America y Barclays mantienen una visión alcista y prevén un mayor potencial para los títulos.

Las acciones de Fomento Económico Mexicano (FEMSA), listadas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) caían 1.62% a MXN$ 210.90 por unidad (Ciudad de México 12:22 horas). A pesar del retroceso, acumulan un rendimiento de 15.89% en lo que va de 2026.

En tanto que en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) descendieron 1.54% a u$s 122.46 por unidad (Ciudad de México 12:22 horas), según datos de Investing.

La postura más cautelosa provino de UBS, que rebajó su recomendación a Neutral desde Compra, aunque mantuvo un precio objetivo de MXN$ 240 por acción, equivalente a un potencial de apreciación de 13.9% respecto al precio intradía.

El banco suizo argumentó que las acciones de FEMSA han ganado cerca de 40% en los últimos doce meses, aproximadamente el doble del rendimiento del S&P/BMV IPC, por lo que considera que la mejora operativa esperada ya está incorporada en la valuación.

De acuerdo con UBS, OXXO cotiza actualmente a 10.6 veces el múltiplo Valor Empresa/EBITDA esperado para los próximos doce meses, por encima de su promedio de cinco años de 9.7 veces. Asimismo, estimó que la valuación implícita del mercado considera un EBITDA de aproximadamente MXN$ 51,400 millones para FEMSA Retail, alrededor de 5% por debajo de su proyección de MXN$ 54,000 millones.

Bajo ese escenario, el banco concluyó que la relación riesgo-retorno para las acciones luce ahora “más equilibrada” en el corto plazo.

El consenso sigue apostando por FEMSA

La visión de UBS contrasta con la de otras corredurías, que en las últimas semanas elevaron sus precios objetivo para FEMSA, respaldadas por las perspectivas de crecimiento de OXXO, la expansión del negocio de abarrotes, una mayor afluencia de consumidores y el desarrollo de la empresa conjunta de financiamiento QED.

En promedio, al menos tres instituciones incrementaron su precio objetivo para los próximos doce meses a US$133.09 por acción, desde US$125 previamente.

Entre ellas, Bank of America elevó su recomendación a Compra, desde Neutral, y fijó un precio objetivo de US$150 por acción, equivalente a un potencial de retorno de 22.4% frente al precio intradía de US$122.46 registrado el 6 de agosto, según datos de Investing.

Para la institución estadounidense, los principales catalizadores de FEMSA serán el fortalecimiento de OXXO en el mercado de abarrotes, la consolidación del negocio embotellador, el crecimiento de QED y una recuperación del tráfico de clientes en las tiendas de conveniencia en México.

En la misma línea, Barclays elevó su precio objetivo a US$138, desde US$130 por acción. Aunque ajustó al alza sus estimaciones de ingresos y EBITDA en 0.5% y 2.5%, respectivamente, también redujo su previsión de utilidad neta para este año en 4.6%, a MXN$53,500 millones.

“Para 2027 prevemos un crecimiento tanto de las ventas como de la rentabilidad”, señalaron los analistas de Barclays.