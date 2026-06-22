Imagen ilustrativa sobre realización de pagos de créditos del Infonavit en el Oxxo, creada con IA.

En esta noticia Apuesta por el sector financiero

Las tiendas OXXO abrieron sus cajas para que los más de 6.5 millones de mexicanos que tienen un crédito activo en el Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) puedan pagar sus mensualidades.

Imagen ilustrativa sobre realización de pagos de créditos del Infonavit en el Oxxo, creada con IA. Foto creada con Gemini

Ambas instituciones informaron que todas las unidades de la cadena de tiendas de conveniencia recibirán los pagos sin cobrar comisión y con disponibilidad 24/7, aunque habrá un límite por cada transacción de MXN $10,000.

En un comunicado, OXXO informó que abrir sus cajas para este servicio permitirá a los usuarios mayor flexibilidad para hacer sus pagos sin depender de los horarios bancarios, con el objetivo de gestionar los pagos de manera más ágil y en el momento que se ajuste a las necesidades de cada cliente.

Con esta alianza, ambas instituciones fortalecen la infraestructura de pagos de créditos de vivienda en México al sumar capacidades complementarias con alcance nacional de OXXO.

“En colaboración con el INFONAVIT, trabajamos para habilitar soluciones que respondan a las necesidades reales de las personas. Sabemos que los tiempos y dinámicas no siempre se ajustan a los esquemas tradicionales, por lo que contar con opciones de pago disponibles en distintos momentos y puntos del país representa un avance importante en la experiencia de servicio. Nuestro objetivo es contribuir a que procesos que antes podían ser más complejos sean hoy más simples y accesibles”, comentó Mónica de Martino, gerente de Pagos Comerciales de OXXO México.

La incorporación de nuevos puntos de pago en redes de alta cobertura marca una evolución en la forma en que los servicios financieros se distribuyen y operan en México.

OXXO cuenta con más de 24 mil tiendas repartidas en el territorio nacional.

Apuesta por el sector financiero

La cadena de tiendas de FEMSA apuesta por diversificar sus negocios hacia el sector financiero, pues su sistema cuenta con corresponsalías bancarias con la posibilidad de hacer depósitos en efectivo a más de 20 bancos y fintechs con una comisión de MXN $15 a MXN $17 por transacción.

Además, la empresa cuenta con la tarjeta de débito Spin by Oxxo, así como una aplicación desde la que otorga microcréditos a sus usuarios.

Al cierre del primer trimestre de este año, Spin by Oxxo contó con 11 millones de usuarios activos, lo que representó un incremento de 22.3% anual.

Desde el 7 de octubre de 2022, la cadena de tiendas de conveniencia cuenta con la licencia para operar como Fintech.