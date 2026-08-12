Las pirámides de Egipto, especialmente las de Giza, son monumentos icónicos que han fascinado a la humanidad durante milenios. Construidas como tumbas para los faraones, estas mega estructuras masivas, con la Gran Pirámide de Keops como la más famosa, representan un logro arquitectónico asombroso tanto para su era como para la vida actual.

La construcción de las pirámides de Egipto se estima que comenzó alrededor del 2600 a.C. Con casi 5000 años de existencia, estas impresionantes estructuras aún encierra misterios que se convirtieron con los años en retos para cumplir por parte de arqueólogos y egiptólogos.

Pirámides de Egipto. Fuente: Shutterstock.

Alguans de las teorías detrás de la creación de las pirámides de Egipto

Las teorías sobre cómo se levantaron, desde el uso de rampas hasta la participación de mano de obra masiva, han generado debates entre arqueólogos e historiadores. Algunos incluso sugieren intervenciones extraterrestres, alimentando mitos y especulaciones.

El mundo contemporáneo gira en torno a estos antiguos monumentos, atrayendo millones de turistas cada año y convirtiéndose en símbolo de la civilización humana.

Las pirámides de Giza continúan inspirando exploraciones científicas y culturales, manteniendo su estatus como un misterio perdurable que invita a la reflexión sobre el pasado y el ingenio humano.

Pirámides de Giza. Fuente: Archivo.

El descubrimiento que revela el misterio de la creación de las pirámides de Giza

Un grupo de científicos de la Universidad de Carolina del Norte reveló un hallazgo clave sobre la construcción de las pirámides de Egipto.

Según el estudio, publicado en la revista Nature y dado a conocer por la BBC, las pirámides de Egipto se levantaron cerca de un antiguo afluente del río Nilo, denominado “Ahramat” que significa pirámides en árabe y que había estado cubierto por el desierto.

Una de las antropólogas, Eman Ghoneim, parte del equipo, destacó que “nadie estuvo seguro de la ubicación, forma, tamaño y proximidad”, de este afluente clave en la construcción de esta mega estructura.

Por otra parte, Suzanne Obstine explicó para la fuente que “localizar esta afluente y obtener datos de que allí hubo una fuente de agua”, permitió entender cómo los egipcios transportaron los “pesados bloques de piedra” de manera de forma más eficiente, utilizando la energía del río en lugar de solo trabajo humano.

Con esta explicación, más aterrizada a la realidad, la ciencia tierra por tierra las teorías conspirativas sobre la creación de las pirámides de Egipto y le pone fin a uno de los mayores misterios de la historia de la humanidad.

Ilustración de la creación de las pirámides de Egipto. Fuente: Bing AI.

¿Dónde están y cuáles son las pirámides más famosas de Egipto?

Las pirámides de Giza se encuentran a aproximadamente 13 kilómetros al suroeste del centro de El Cairo, Egipto. De más de 31 pirámides construidas por la civilización egipcia hace más de 4600 años, las más populares son, de mayor a menor tamaño:

La Gran Pirámide de Keops (o Jufu): Es la más grande y antigua de las tres, y se considera una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo.

La Pirámide de Kefrén (o Jafra): Es la segunda en tamaño y se encuentra cerca de la Gran Pirámide. A menudo se la reconoce por la parte superior que conserva su revestimiento original de caliza.

La Pirámide de Micerinos (o Menkaura): Es la más pequeña de las tres, pero aún así es un impresionante logro arquitectónico y forma parte del complejo piramidal de Giza.