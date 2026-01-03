Para los entusiastas de los fenómenos astrológicos, se aproxima un evento singular en el firmamento: el eclipse solar más prolongado en la historia, el cual no volverá a ocurrir en un lapso de 100 años. La NASA ha confirmado que el 2 de agosto de 2027 es la fecha estimada para este acontecimiento, que alcanzará una duración excepcional: “6 minutos y 22 segundos”.

Este será un registro que no se repetirá en varias décadas y que solo fue superado por el eclipse de 1991. Para científicos y aficionados, este anuncio representa una oportunidad única para observar un fenómeno de escala cósmica, ya que se tratará también del oscurecimiento más extenso del siglo, coincidiendo con la alineación total del Sol y la Luna.

Autoridades expertas como la NASA ya advierten que el próximo gran eclipse se trata de un fenómeno “único en la vida”.

El eclipse más largo de la historia: características y detalles

La fecha prevista por los especialistas es el lunes 2 de agosto de 2027, cuando la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol, proyectando una sombra que oscurecerá el día por más de 6 minutos. Este fenómeno es de particular relevancia no solo por su prolongada duración, sino también porque la Luna se encontrará en su punto más cercano a la Tierra, conocido como perigeo, lo que incrementará el tamaño de la sombra y permitirá su visibilidad en una franja considerablemente más amplia.

Este evento astronómico es un acontecimiento que no debe pasarse por alto, dado que la combinación de la proximidad de la Luna y la duración del oscurecimiento ofrecerá una experiencia única para los observadores.

Lugares de observación del eclipse más esperado

A diferencia del eclipse de 2024, que cruzó el norte de México, este nuevo evento astronómico no será visible en el país. La fase de totalidad, es decir, el momento en que el Sol queda completamente cubierto por la Luna, solo se podrá apreciar en ciertos puntos del planeta.

Este eclipse será el más largo sobre tierra firme en todo el siglo XXI. Durará tanto como 6 minutos y 22 segundos, un tiempo notablemente superior a los 4 minutos y 28 segundos del eclipse de 2024.

Las zonas desde donde el evento será visible están en Europa, África y Asia, específicamente en países como España, Egipto y Arabia Saudita. Específicamente en:

¿Cuándo será visible un eclipse total en México?

La próxima oportunidad de observar un eclipse total en México se presentará en el año 2052. Por el momento, es fundamental seguir los avances científicos y los pronósticos de la NASA para no perderse este fenómeno que, a pesar de la lejanía, representará un hito en la historia de la astronomía.

