El presidente del Reich, von Hindenburg, y el canciller del Reich, Adolf Hitler, el Día de Potsdam (21 de marzo de 1933).

Más de ocho décadas después de la llegada de Adolf Hitler al poder, el nombre de Paul von Hindenburg todavía aparece en el callejero de un estado alemán. En Baviera quedan más de 50 calles y plazas que llevan el nombre del antiguo presidente de la República de Weimar.

El dato aparece en una respuesta del Ministerio del Interior de Baviera a una consulta parlamentaria del Partido Socialdemócrata (SPD), difundida por la radiotelevisión pública bávara BR. Las denominaciones se encuentran repartidas por todo el estado, desde Neustadt bei Coburg, en el norte, hasta Berchtesgaden, en el sur, y desde Zwiesel, en el este, hasta Neu-Ulm, en el oeste.

Hindenburg nombró a Hitler canciller

Paul von Hindenburg era presidente del Reich cuando nombró a Adolf Hitler canciller el 30 de enero de 1933. La decisión se produjo después del fracaso del Gobierno de Kurt von Schleicher y llevó al líder del Partido Nazi a ocupar la jefatura del Ejecutivo.

El nombramiento no convirtió por sí solo a Alemania en una dictadura, pero fue el comienzo de una transformación política que se produjo en los meses siguientes. El 1 de febrero, Hitler ordenó disolver el Reichstag y convocar nuevas elecciones.

Tras el incendio del Parlamento, el régimen suspendió derechos fundamentales y comenzó una persecución sistemática de sus adversarios políticos. El proceso terminó con la destrucción de la democracia de Weimar.

Más de ocho décadas después de la llegada de Adolf Hitler al poder, el nombre de Paul von Hindenburg todavía aparece en el callejero de un estado alemán. Bundesarchiv (Archivo Federal de Alemania), vía Wikimedia Commons.

El papel de Hindenburg en el ascenso del nazismo

Hindenburg no fue miembro del Partido Nazi, pero su actuación como presidente fue decisiva para el acceso de Hitler al Gobierno.

Después de nombrarlo canciller, Hindenburg siguió ejerciendo sus funciones como jefe de Estado y firmó decretos utilizados por el nuevo Gobierno. En marzo de 1933, además, promulgó la Ley Habilitante, que permitió a Hitler y a su Gobierno aprobar leyes sin la participación efectiva del Parlamento.

La legislación facilitó la concentración del poder en manos del régimen nazi y fue uno de los pasos fundamentales en la destrucción del sistema democrático alemán.

El papel de Hindenburg sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. La propia respuesta del Gobierno de Baviera ante la consulta parlamentaria evita establecer una valoración política general de su figura y señala que su papel debe ser analizado principalmente desde la historiografía, como informó Tagesschau.

Más de 50 calles y plazas todavía llevan su nombre

La permanencia del nombre de Hindenburg en el callejero no es uniforme. Algunas localidades bávaras decidieron cambiar las denominaciones, mientras que otras optaron por mantenerlas.

En Feldkirchen, por ejemplo, el antiguo Hindenburgplatz pasó a llamarse “Am Maibaum” en 2019. En Ebersberg, la antigua Hindenburgallee fue rebautizada en 2005 como “Pfarrer-Grabmeier-Allee”.

En otras localidades se decidió conservar el nombre, aunque acompañado de elementos de contextualización histórica. En Bad Tölz, el Ayuntamiento optó por mantener la denominación y convertir la calle en una especie de espacio de memoria. En Bayreuth y Fürstenfeldbruck, se instalaron placas adicionales que explican el papel de Hindenburg durante el ascenso del nazismo.

La consulta al Gobierno bávaro también pone de manifiesto que no existe una política estatal para imponer el cambio de estas denominaciones. La decisión corresponde a los propios municipios, que tienen capacidad para determinar cómo quieren gestionar sus calles y plazas.

Un nombre que sigue provocando debate

El caso de Baviera refleja una discusión que existe en distintos lugares de Alemania sobre cómo tratar las referencias a personajes vinculados con la historia nazi.

El debate no consiste únicamente en retirar o conservar un nombre. Algunos municipios han optado por mantener determinadas denominaciones y añadir información que permita conocer el contexto histórico, mientras que otros han preferido sustituirlas.

En el caso de Hindenburg, la discusión tiene una particularidad: su nombre estuvo asociado durante décadas a una figura militar y política considerada por buena parte de la sociedad alemana como un símbolo nacional, mucho antes de que nombrara a Hitler canciller.

Hindenburg murió el 2 de agosto de 1934. Tras su muerte, Hitler fusionó las funciones de presidente y canciller y asumió el poder como “Führer”. Para entonces, el régimen nazi ya había desmantelado las principales instituciones democráticas de Alemania.

Mientras Baviera mantiene todavía más de 50 calles y plazas con el nombre de Hindenburg, el debate sobre qué hacer con ellas continúa en manos de cada municipio. El dato, actualizado a 2026, muestra hasta qué punto algunos nombres vinculados con la historia alemana siguen formando parte del paisaje cotidiano del país.