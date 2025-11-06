Evocar los instantes memorables de la historia es una manera de preservar su vigencia a pesar del transcurso de los años. Por esa razón, resulta fundamental estar al tanto de cuáles fueron los sucesos que marcaron el calendario el 6 de noviembre.

Estas son las efemérides del 6 de noviembre

1814: En la bella ciudad belga de Dinant, nace Adolphe Sax, que será fabricante de instrumentos musicales e inventará el saxofón en 1840. Cuatro años más tarde, Héctor Berlioz compondrá la primera obra conocida para este novísimo instrumento. (Hace 211 años)

1771: En Praga, actual Chequia, nace Aloys Senefelder, inventor alemán que en 1796 ideará y desarrollará la técnica para la impresión por medio de la litografía. (Hace 254 años)

1494: Nace Solimán II el Magnífico, sultán otomano desde 1520. Bajo su mandato, el imperio turco alcanzará su mayor extensión territorial así como gran auge cultural. (Hace 531 años)

1479: Nace en Toledo (España) Juana I la Loca, reina de Castilla de 1504 a 1555 y de Aragón de 1516 a 1555, aunque apenas desempeñará el poder que tales títulos le conferirán, pues los verdaderos gobernantes serán, por este orden, su esposo Felipe I el Hermoso, su padre Fernando II y su hijo Carlos, que pasará a la historia como Carlos I de España y V de Alemania. A partir de 1509 vivirá recluida en Tordesillas. (Hace 546 años)

1893: Fallece en San Petersburgo (Rusia) Piotr Ilich Tchaikovsky, compositor ruso. De personalidad nerviosa, fue la pérdida de su madre cuando sólo contaba 14 años, su pasión e idolatría por Mozart y su relación platónica con las mujeres, los elementos que marcaron e influenciaron sus geniales obras. (Hace 132 años)

1837: Es ejecutado en Madrid (España) el famoso bandolero Luis Candelas Cajigal que, a pesar de su carrera criminal, se jactó siempre de no haber cometido delitos de sangre. Robaba a los ricos para dárselo a sus secuaces. (Hace 188 años)

1836: Fallece en Gorizia (actual Eslovenia) Carlos X, rey de Francia de 1824 a 1830, cuyo reinado se vio marcado por el fracaso de los Borbones para conciliar el prevalecimiento de la monarquía por derecho divino, con el espíritu democrático y renovador nacido tras el triunfo de la Revolución Francesa. (Hace 189 años)

La efeméride más importante de este jueves

El evento más importante destacado es el nacimiento de Adolphe Sax en 1814, ya que su invención del saxofón en 1840 revolucionó la música, permitiendo la creación de nuevas obras, como la primera compuesta por Héctor Berlioz, lo que marcó un hito en la historia de los instrumentos musicales.