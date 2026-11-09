Víctor Seix, a la izquierda, junto a su padre, Joan Seix Miralta, en la editorial Seix Barral.

Víctor Seix, uno de los editores que estaban al frente de Seix Barral, murió después de ser atropellado por un tranvía durante la Feria del Libro de Fráncfort de 1967. El accidente ocurrió mientras se encontraba en la ciudad alemana por el evento editorial y terminó con su muerte.

Lo más llamativo de aquella historia es el nombre del conductor. Según contó Carlos Barral, socio de Seix y responsable de la editorial junto a él, el hombre que conducía el tranvía se llamaba Adolf Hitler, igual que el dictador alemán que había muerto en 1945. Barral dejó constancia de la anécdota en sus memorias y Javier Cercas la recuperó años después en El País.

Víctor Seix, el editor detrás de Seix Barral

Víctor Seix Perearnau pertenecía a la familia propietaria de la empresa editorial y dirigió Seix Barral junto a Carlos Barral, que se convirtió en una de las figuras más importantes de la edición española del siglo XX.

La editorial tuvo un papel destacado en la literatura española y latinoamericana durante el franquismo. Bajo la dirección de Barral y Seix, el sello publicó numerosos autores y convirtió el premio Biblioteca Breve en una referencia de la literatura en español.

La relación entre ambos editores fue fundamental para el desarrollo de la empresa. Seix estaba especialmente vinculado a la gestión empresarial, mientras Barral tuvo un papel central en la orientación literaria del sello.

¿Cómo murió Víctor Seix en Fráncfort? El conductor del tranvía se llamaba Adolf Hitler

El accidente ocurrió durante la Feria del Libro de Fráncfort de 1967. Seix fue atropellado por un tranvía y murió en la ciudad alemana.

Javier Cercas reconstruyó el episodio a partir del relato de Barral y explicó que el editor había muerto en Fráncfort durante la feria, después de ser arrollado por un tranvía.

La muerte de Seix tuvo consecuencias para la editorial y para la relación entre las dos familias vinculadas al sello. Carlos Barral continuó durante un tiempo al frente de la empresa, aunque acabaría alejándose de Seix Barral pocos años después.

La coincidencia más extraordinaria de la historia procede de Carlos Barral. Según contó el propio editor, el conductor del tranvía que atropelló a Seix se llamaba Adolf Hitler.

Javier Cercas recuperó la anécdota en un artículo publicado en El País en 2005. Allí contó que había conocido la historia a través de un abogado y que este le había señalado que aparecía en el último volumen de las memorias de Barral.

Barral también explicó que había conocido el nombre del conductor porque, tras el accidente, tuvo que intervenir en los trámites relacionados con la muerte de su socio. La coincidencia con el nombre del dictador alemán quedó así incorporada al relato de uno de los episodios más extraños de la historia de Seix Barral.

Carlos Barral, socio de Víctor Seix y responsable literario de la editorial. Judesba / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Antoni Gaudí también murió atropellado por un tranvía

Víctor Seix no fue el único personaje relacionado con la cultura española que murió después de ser atropellado por un tranvía. Antoni Gaudí murió en Barcelona en 1926, también a consecuencia de un accidente con uno de estos vehículos.

El arquitecto fue atropellado por un tranvía de la línea 30 el 7 de junio de 1926, cuando caminaba hacia el oratorio de Sant Felip Neri. Como iba vestido con ropa sencilla y no llevaba documentación, inicialmente no fue reconocido y fue llevado a una casa de socorro antes de ser trasladado al Hospital de la Santa Creu.

Gaudí murió tres días después, el 10 de junio de 1926, a los 73 años. Fue enterrado en la cripta de la Sagrada Familia, el templo al que había dedicado los últimos años de su vida.