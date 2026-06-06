En esta noticia

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que para este sábado 6 de junio se espera un aumento de la nubosidad y de las lluvias en varias regiones del país, especialmente en el occidente y norte del territorio nacional.

Las precipitaciones podrían generar complicaciones en la movilidad y aumentar el riesgo de emergencias asociadas a crecientes súbitas, inundaciones y deslizamientos en algunas zonas. Por ello, las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse atenta a los reportes meteorológicos durante el fin de semana.

Te puede interesar

El Gobierno acelera la construcción de la doble calzada más esperada: administrará 77 km, 32 puentes y conectará con el puerto

Te puede interesar

Suspenden las clases durante 72 horas la próxima semana y todos los estudiantes tendrán un descanso extra antes de las vacaciones de invierno

Las zonas con las lluvias más intensas en Colombia

Para este sábado, el Ideam prevé los mayores acumulados de precipitación en departamentos del norte y occidente del país. Las lluvias más significativas se concentrarán en:

  • Antioquia.
  • Santander.
  • Norte de Santander.
  • Chocó.
  • Valle del Cauca.

De acuerdo con el pronóstico, amplios sectores de la región Pacífica registrarán condiciones lluviosas, con especial incidencia en Chocó y Valle del Cauca, donde podrían presentarse los acumulados más importantes de la jornada.

Las condiciones climáticas que se esperan para este sábado 6 de junio.
Las condiciones climáticas que se esperan para este sábado 6 de junio. Shutterstock

¿Cómo estará el clima en el resto del país?

En la región de la Orinoquía continuarán las condiciones de inestabilidad atmosférica, con probabilidad de lluvias en:

  • Arauca.
  • Casanare.
  • Meta.

Asimismo, se esperan precipitaciones dispersas en el sur de la región Caribe, principalmente en:

  • Córdoba.
  • Sucre.
  • Bolívar.

Por otra parte, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina mantendría condiciones secas durante gran parte del día, sin fenómenos significativos asociados al sistema lluvioso que afectará otras regiones del país.

Te puede interesar

Explosión en mina de Sutatausa deja un muerto y seis trabajadores desaparecidos

Te puede interesar

Ya es oficial | El Gobierno adelanta la jubilación a los 55 años para estos trabajadores

Te puede interesar

Ya es oficial: el Gobierno decretó un feriado de último momento para el jueves 9 y todo el país sumará un nuevo fin de semana largo

¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?

El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general:

  • Realizar seguimiento constante a los pronósticos oficiales.
  • Tomar precauciones en zonas con antecedentes de inundaciones o deslizamientos.
  • Evitar desplazamientos innecesarios durante episodios de lluvia intensa.
  • Mantener limpios canales, bajantes y sistemas de drenaje.
  • Reportar cualquier emergencia a las autoridades competentes.

Cómo protegerse de las posibles descargas eléctricas

Si bien no están pronosticadas descargas eléctricas para este sábado, siempre es recomendable conocer las instrucciones del instituto para protegerse:

  • Buscar un refugio seguro.
  • No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas.
  • Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad.
  • Asegurar y revisar el estado de los tejados, y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.
  • Adelantar labores de limpieza de techos, canales bajantes y sumideros.