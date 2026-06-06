Las condiciones climáticas que se esperan para este sábado 6 de junio. (Foto: Montaje EC).

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que para este sábado 6 de junio se espera un aumento de la nubosidad y de las lluvias en varias regiones del país, especialmente en el occidente y norte del territorio nacional.

Las precipitaciones podrían generar complicaciones en la movilidad y aumentar el riesgo de emergencias asociadas a crecientes súbitas, inundaciones y deslizamientos en algunas zonas. Por ello, las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse atenta a los reportes meteorológicos durante el fin de semana.

Las zonas con las lluvias más intensas en Colombia

Para este sábado, el Ideam prevé los mayores acumulados de precipitación en departamentos del norte y occidente del país. Las lluvias más significativas se concentrarán en:

Antioquia.

Santander.

Norte de Santander.

Chocó.

Valle del Cauca.

De acuerdo con el pronóstico, amplios sectores de la región Pacífica registrarán condiciones lluviosas, con especial incidencia en Chocó y Valle del Cauca, donde podrían presentarse los acumulados más importantes de la jornada.

Las condiciones climáticas que se esperan para este sábado 6 de junio. Shutterstock

¿Cómo estará el clima en el resto del país?

En la región de la Orinoquía continuarán las condiciones de inestabilidad atmosférica, con probabilidad de lluvias en:

Arauca.

Casanare.

Meta.

Asimismo, se esperan precipitaciones dispersas en el sur de la región Caribe, principalmente en:

Córdoba.

Sucre.

Bolívar.

Por otra parte, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina mantendría condiciones secas durante gran parte del día, sin fenómenos significativos asociados al sistema lluvioso que afectará otras regiones del país.

¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?

El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general:

Realizar seguimiento constante a los pronósticos oficiales.

Tomar precauciones en zonas con antecedentes de inundaciones o deslizamientos.

Evitar desplazamientos innecesarios durante episodios de lluvia intensa.

Mantener limpios canales, bajantes y sistemas de drenaje.

Reportar cualquier emergencia a las autoridades competentes.

Cómo protegerse de las posibles descargas eléctricas

Si bien no están pronosticadas descargas eléctricas para este sábado, siempre es recomendable conocer las instrucciones del instituto para protegerse:

Buscar un refugio seguro.

No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas.

Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad.

Asegurar y revisar el estado de los tejados, y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.

Adelantar labores de limpieza de techos, canales bajantes y sumideros.



