La tercera semana de enero da comienzo en la República Mexicana con los depósitos de una de las asistencias económicas más conocidas del territorio: la Pensión Bienestar.

El Banco del Bienestar mantiene actualizado el calendario de pagos de este apoyo, y durante la tercera semana de enero se realizará una transferencia de 6,400 pesos a quienes cumplan con todos los requisitos.

Pensión Bienestar: cuáles son los requisitos para cobrarla

El Gobierno de México otorga a los sectores de la población más vulnerables la posibilidad de cobrar una ayuda económica que les permita hacer frente a los distintos gastos con los que cuentan.

¿Quiénes cobran la Pensión Bienestar el lunes 19 y martes 20 de enero? (Foto: Archivo)

En la lista de ciudadanos que pueden acceder a una asistencia, se destacan: adultos mayores, personas con discapacidad, madres trabajadoras y mujeres. Para ello, deberán cumplir con una serie de requisitos:

Adultos mayores

Se requiere tener 65 años o más .

Presentar acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente: Credencial para votar, pasaporte vigente, credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) u otros documentos que acrediten identidad expedidos por la autoridad correspondiente.

Clave Única de Registro de Población ( CURP ).

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia de la autoridad local.

Télefono de contacto celular y de casa.

Monto de dinero que cobran: 6,400 pesos.

Niños y niñas hijos de madres trabajadoras

Ser madre, padre solo o tutor de una niña o niño de recién nacido hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad, o hasta un día antes de cumplir los 6 años de edad de una niña o niño con discapacidad.

Identificación oficial vigente en original y copia de la madre, padre solo o tutor (en caso de ser menor de edad se puede presentar pasaporte o acta de nacimiento).

Acta de nacimiento de cada niña o niño que solicita inscribir.

Clave Única de Registro de Población (CURP) de cada niña o niño, así como de la madre, padre solo o tutor.

Comprobante de domicilio reciente (agua, luz, teléfono, predial o constancia de residencia) en original y copia.

Escrito libre bajo protesta de decir verdad de la madre, padre solo o tutor en el que se señale si trabaja, busca trabajo o si está estudiando. En caso de estar estudiando, se deberá presentar una constancia de estudios emitida por la institución donde estudia.

Cartas de no afiliación al IMSS e ISSSTE, las cuales pueden tramitarse e imprimir desde el portal de internet de las instituciones (se excluye de este requisito a los tutores).

En el caso de las niñas y niños con discapacidad, cuando ésta no sea visible, se requerirá certificado médico original emitido por alguna institución pública del sector salud o por un médico con cédula profesional, especialista en el tipo de discapacidad.

Monto de dinero que reciben bimestralmente: 3,300 pesos.

Personas con discapacidad

Acta de nacimiento en original y copia.

Identificación oficial vigente en original y copia (credencial para votar, pasaporte, credencial de Inapam o algún otro documento que la acredite).

Clave Única de Registro de Población (CURP) en original y copia.

Comprobante de domicilio en original y copia (máximo 6 meses de antigüedad).

Certificado y/o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal.

En caso de que el o la solicitante del programa no pueda acudir personalmente al registro, tiene derecho a nombrar a una persona auxiliar para que acuda en su representación quien, a su vez, deberá presentar una identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y un documento que acredite el parentesco con la persona con discapacidad.

Tener entre 0 y 64 años (aplica para la gran mayoría de las entidades federativas del país).

Tener hasta 29 años, en caso de residir en Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro.

Monto de dinero que reciben bimestralmente: 3,300 pesos.

Mujeres

Tener entre 60 y 64 años de edad .

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en la República Mexicana

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad)

Acta de nacimiento legible

CURP de impresión reciente

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses (recibos de cable, teléfono, luz, gas, agua o predial)

Número telefónico de contacto (celular y de casa)

Monto de dinero que reciben: 3,100 pesos.

¿Quiénes cobran el lunes 19 y martes 20 de enero?

De acuerdo al calendario de pagos que difundió el Banco del Bienestar a comienzos del corriente mes, durante el lunes 19 y martes 20 de enero continuarán realizándose los depósitos correspondientes a la Pensión Bienestar.

El esquema bajo el cual se entrega este apoyo es por orden alfabético. Es decir, cada beneficiario tiene asignada una fecha de cobro según la letra con la que comience su primer apellido.

En el caso de los jubilados, se otorgará un pago de 6,400 pesos a las siguientes personas:

Lunes 19 de enero: letra M .

Martes 20 de enero: letras N, Ñ y O.