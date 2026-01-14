El Banco del Bienestar otorgará la posibilidad a algunos jubilados de México de retirar de sus cajeros automáticos un total de 6,400 pesos.

Este monto de dinero corresponde a los depósitos de la Pensión Bienestar que se encuentra llevando a cabo la entidad bancaria durante el transcurso del mes.

¿Qué necesitan los jubilados para cobrar la Pensión Bienestar?

En la lista de Programas del Bienestar más solicitados por los mexicanos, se encuentra sin dudas la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, que establece los siguientes requisitos para ser considerado elegible:

Tener 65 años o más .

Presentar acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente: Credencial para votar, pasaporte vigente, credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) u otros documentos que acrediten identidad expedidos por la autoridad correspondiente.

Clave Única de Registro de Población ( CURP ).

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia de la autoridad local.

Télefono de contacto celular y de casa.

¿Qué jubilados podrán retirar 6,400 pesos el miércoles 14 de enero? (Foto: Archivo).

¿Quiénes podrán retirar 6,400 pesos a partir del miércoles 14 de enero?

Los jubilados que podrán retirar sus 6,400 pesos de los cajeros automáticos del Banco del Bienestar serán quienes cumplan con las condiciones dispuestas en el esquema de dispersión de recursos.

El calendario de pagos de la Pensión Bienestar, se organiza por orden alfabético, asignándose una fecha de cobro para cada beneficiario en función de la letra con la que comience su primer apellido.

Durante el miércoles 14 de enero, se transferirán los recursos correspondientes a quienes se apelliden con las letras H, I, J y K.

¿Qué otras personas pueden cobrar la Pensión Bienestar?

Además de los adultos mayores, los ciudadanos de México que tienen la posibilidad de cobrar un apoyo económico de Gobierno son los adultos mayores, las personas con discapacidad y las madres trabajadoras. Los requisitos para cobrarlo, en este sentido, son:

Niños y niñas hijos de madres trabajadoras

Ser madre, padre solo o tutor de una niña o niño de recién nacido hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad, o hasta un día antes de cumplir los 6 años de edad de una niña o niño con discapacidad.

Identificación oficial vigente en original y copia de la madre, padre solo o tutor (en caso de ser menor de edad se puede presentar pasaporte o acta de nacimiento).

Acta de nacimiento de cada niña o niño que solicita inscribir.

Clave Única de Registro de Población (CURP) de cada niña o niño, así como de la madre, padre solo o tutor.

Comprobante de domicilio reciente (agua, luz, teléfono, predial o constancia de residencia) en original y copia.

Escrito libre bajo protesta de decir verdad de la madre, padre solo o tutor en el que se señale si trabaja, busca trabajo o si está estudiando. En caso de estar estudiando, se deberá presentar una constancia de estudios emitida por la institución donde estudia.

Cartas de no afiliación al IMSS e ISSSTE, las cuales pueden tramitarse e imprimir desde el portal de internet de las instituciones (se excluye de este requisito a los tutores).

En el caso de las niñas y niños con discapacidad, cuando ésta no sea visible, se requerirá certificado médico original emitido por alguna institución pública del sector salud o por un médico con cédula profesional, especialista en el tipo de discapacidad.

Monto de dinero que reciben bimestralmente: 3,300 pesos.

Personas con discapacidad

Acta de nacimiento en original y copia.

Identificación oficial vigente en original y copia (credencial para votar, pasaporte, credencial de Inapam o algún otro documento que la acredite).

Clave Única de Registro de Población (CURP) en original y copia.

Comprobante de domicilio en original y copia (máximo 6 meses de antigüedad).

Certificado y/o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal.

En caso de que el o la solicitante del programa no pueda acudir personalmente al registro, tiene derecho a nombrar a una persona auxiliar para que acuda en su representación quien, a su vez, deberá presentar una identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y un documento que acredite el parentesco con la persona con discapacidad.

Tener entre 0 y 64 años (aplica para la gran mayoría de las entidades federativas del país).

Tener hasta 29 años, en caso de residir en Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro.

Monto de dinero que reciben bimestralmente: 3,300 pesos.

Mujeres