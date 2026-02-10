Un grupo internacional de científicos y ingenieros puso sobre la mesa un plan sin precedentes para intervenir en uno de los glaciares más peligrosos del planeta. El objetivo es frenar el deshielo acelerado del glaciar Thwaites, en la Antártida Occidental, cuya evolución preocupa por su impacto directo en el aumento del nivel del mar. Los estudios recientes confirmaron que el glaciar Thwaites pierde hielo más rápido de lo previsto debido al ingreso de agua oceánica cálida en su base. Este proceso, cada vez más intenso, ya contribuye al aumento del nivel del mar y mantiene en alerta a la comunidad científica por el riesgo global que representa. Frente a este escenario, especialistas evalúan una obra submarina de gran escala diseñada para bloquear el paso de corrientes cálidas bajo el glaciar Thwaites. El proyecto busca ralentizar el deshielo y reducir el impacto del aumento del nivel del mar, especialmente en regiones costeras vulnerables del mundo. El glaciar Thwaites, ubicado en la Antártida Occidental, es uno de los más inestables del planeta y aporta cerca del 4 % del aumento anual del nivel del mar. Su tamaño es tal que, si colapsara por completo, podría elevar los océanos alrededor de 65 centímetros, incrementando el riesgo de inundaciones en zonas costeras. Ante este escenario, científicos e ingenieros propusieron construir una estructura submarina —similar a un túnel o barrera flexible— destinada a bloquear el ingreso de agua oceánica cálida bajo el glaciar Thwaites. Esta corriente es la principal responsable del derretimiento acelerado del hielo. La obra consistiría en una cortina anclada al lecho marino, con unos 152 metros de altura y una extensión cercana a 80 kilómetros. Su objetivo no es detener el cambio climático, sino reducir la velocidad del deshielo y ganar tiempo frente al aumento del nivel del mar. El plan incluye una fase inicial de investigación de tres años, centrada en el diseño, los materiales y las pruebas técnicas necesarias para evaluar si la estructura puede soportar las condiciones extremas del océano antártico. Los científicos ya trabajan en el interior del glaciar Thwaites para comprender mejor el proceso de pérdida de hielo. Mediante perforaciones con agua caliente, introducen instrumentos a casi 1,000 metros de profundidad para medir cómo interactúan el océano y la base del glaciar. Estos estudios permitirán determinar con mayor precisión la velocidad del deshielo y la viabilidad de la barrera submarina. La información obtenida es clave para anticipar escenarios futuros vinculados al aumento del nivel del mar y el impacto global. El glaciar Thwaites, conocido como “glaciar del Juicio Final”, sigue siendo uno de los puntos más vigilados por la ciencia climática. La posible construcción de una barrera submarina refleja la urgencia por frenar el aumento del nivel del mar y reducir los riesgos asociados al deshielo en la Antártida.