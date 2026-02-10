La reforma laboral que podría entrar en vigencia y permitiría reducir el tiempo de trabajo a 40 horas semanales ya tiene un calendario de implementación previsto y comienza a generar movimientos dentro de empresas y sectores productivos. Aunque la aprobación legislativa sigue pendiente, el proceso ya marca tiempos claros que podrían transformar la organización del trabajo en México. El debate sobre la jornada laboral a 40 horas no solo involucra a trabajadores, también preocupa a empresas por los cambios en productividad, costos y gestión del tiempo. Especialistas advierten que el impacto será social, económico y organizacional, por lo que el periodo previo será clave para ajustes internos. La reducción de la jornada laboral plantea modificaciones graduales que cambiarán horarios, horas extra y formas de operación empresarial. El calendario ya proyecta fechas concretas y obliga a organizaciones a anticipar decisiones estratégicas, aunque el alcance completo se comprenderá con el avance de la implementación. La reforma laboral propone reducir la jornada laboral de forma gradual hasta alcanzar las 40 horas semanales. Según la iniciativa, el proceso comenzaría el 1 de enero de 2027 con una disminución progresiva de dos horas por año hasta el 2030. El calendario previsto de la jornada laboral sería el siguiente: Aunque la reforma laboral aún no ha sido aprobada definitivamente, el esquema gradual ya sirve como referencia para empresas y especialistas. El objetivo es facilitar la adaptación productiva sin provocar impactos abruptos en operaciones o empleo. Expertos señalan que el reto real no es pasar de 48 a 40 horas, sino reducir jornadas que en la práctica llegan a 55 o incluso 60 horas semanales. Esto obliga a replantear procesos, cargas laborales y modelos de productividad. La reforma laboral también modifica el esquema de horas extra dentro de la jornada laboral. La propuesta plantea que el tiempo extraordinario no podrá exceder 12 horas semanales, distribuidas en un máximo de cuatro horas por día durante cuatro días. El calendario de horas extra vinculado a la jornada laboral quedaría así: Las horas extraordinarias se pagarían con 100% adicional sobre el salario normal, y si se exceden los límites, el pago podría alcanzar el 200% adicional. Además, la suma de jornada ordinaria y extraordinaria no podrá superar 12 horas diarias. Para adaptarse a la reforma laboral, especialistas recomiendan a empresas: El cambio hacia la jornada laboral de 40 horas no solo implica menos tiempo de trabajo, sino una transformación en la forma de producir. La reforma laboral busca más calidad de tiempo, mejor equilibrio social y mayor eficiencia, aunque su impacto dependerá de cómo empresas y trabajadores se adapten al nuevo modelo.