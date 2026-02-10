El Gobierno de Tabasco mantiene abierta la convocatoria para el Programa de Tandas para la Mujer 2026, dirigido a emprendedoras y dueñas de micronegocios de entre 30 y 59 años. Este programa ofrece financiamientos desde 5,000 hasta 50,000 pesos con el objetivo de impulsar el desarrollo económico de las beneficiarias y sus familias mediante la consolidación de sus negocios. Pueden aspirar a este apoyo todas las mujeres residentes en cualquiera de los 17 municipios del estado tabasqueño. Los recursos permiten adquirir insumos necesarios para los emprendimientos y fortalecer las actividades comerciales. Para informar sobre el programa, se realizarán jornadas de atención en las Oficinas de Atención al Pueblo y en el módulo de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de Tabasco, ubicado en Paseo Tabasco 1504, Piso 2, en Villahermosa. Cada municipio cuenta con su propia Oficina de Atención al Pueblo. Para localizar la más cercana al domicilio, las interesadas pueden ingresar al sitio oficial de las oficinas de atención donde encontrarán el directorio completo. El requisito indispensable para participar es ser residente del estado de Tabasco. El proceso de registro se realiza en línea siguiendo estos pasos: También será necesario anexar documentos en formato PDF como la credencial para votar del INE e imágenes del emprendimiento o micronegocio. Además, las solicitantes deberán responder un cuestionario donde se detalla la lengua que hablan, los servicios con los que cuentan en el hogar, información del emprendimiento y si tienen constancia de Situación Fiscal. Los requisitos requeridos incluyen ser mujer de entre 30 y 59 años, ser residente del estado de Tabasco y contar con un emprendimiento o micronegocio. En cuanto a documentos, se solicita: La convocatoria difundida por la Secretaría de Turismo del estado no especifica una fecha de cierre para realizar el registro. El programa recibirá solicitudes con base en el número de peticiones que se reciban para Tandas para la Mujer 2026, por lo que se recomienda completar el trámite a la brevedad posible.