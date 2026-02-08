El mes de febrero transcurre sin depósitos para los beneficiarios de una de las asistencias gubernamentales más solicitadas del país: la Pensión Bienestar. Los habitantes de México que se hayan registrado para cobrar este apoyo económico deberán tomar nota de cualquier tipo de comunicado que emita la Secretaría del Bienestar, ya que no volverán las transferencias hasta nuevo aviso. La Pensión Bienestar forma parte de los Programas del Bienestar del Gobierno de México y está dirigida a sectores en situación de vulnerabilidad social. La Secretaría del Bienestar establece los requisitos y administra el registro de beneficiarios, quienes reciben un apoyo económico bimestral según la categoría en la que estén inscritos. El programa no solo incluye a adultos mayores. También contempla a personas con discapacidad, niñas y niños hijos de madres trabajadoras y mujeres de 60 a 64 años. Cada grupo debe cumplir condiciones específicas de edad, documentación oficial y comprobación de residencia para acceder al beneficio. Entre los requisitos más comunes se encuentran presentar identificación oficial vigente, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio reciente y datos de contacto. En el caso de personas con discapacidad, se solicita certificado médico, mientras que para madres trabajadoras se requiere documentación de los menores y constancias adicionales. Los depósitos de la Pensión Bienestar se realizan de manera bimestral, por lo que no existen pagos todos los meses. Tras concluir la dispersión del primer bimestre en enero, el siguiente depósito se programa para marzo, conforme al calendario habitual del programa social. Esto significa que los jubilados y demás beneficiarios no han perdido el apoyo ni se ha suspendido el programa. Simplemente se trata del intervalo normal entre periodos de pago, que suele generar confusión cuando finaliza una etapa de dispersión y no se registran nuevos depósitos. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los comunicados oficiales del Banco del Bienestar y de la Secretaría del Bienestar, donde se publican fechas, calendarios y cualquier actualización sobre la entrega de recursos. De esta forma, los beneficiarios pueden conocer con precisión cuándo volverán a recibir la Pensión Bienestar y evitar información incorrecta.