El Gobierno de México ratificó que el calendario de pagos del bimestre marzo-abril 2026 finaliza esta semana. Con lo cual, todos los derechohabientes deben verificar su calendario para recibir los depósitos correspondientes en su tarjeta bancaria. Esta fase de pagos de las cuatro principales pensiones y apoyos económicos concluyen oficialmente el jueves 26 de marzo para los últimos apellidos. Tras esta fecha, el Banco del Bienestar completará la inversión social que beneficia a millones de ciudadanos mexicanos. Calendario de pagos: última semana de marzo Los apoyos económicos varían según el programa social. La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorga un pago de 6,400 pesos, mientras que la Pensión para Personas con Discapacidad entrega 3,300 pesos bimestrales a sus beneficiarios. Por otro lado, la Pensión Mujeres Bienestar brinda un apoyo de 3,100 pesos. Finalmente, el programa destinado a Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras dispersa 1,650 pesos, reafirmando el compromiso gubernamental de elevar la calidad de vida en los hogares con mayor vulnerabilidad. No es obligatorio acudir a las sucursales bancarias o cajeros automáticos del Banco del Bienestar el mismo día en que se realiza el depósito según el calendario. El dinero, como en cualquier otra cuenta bancaria, permanece totalmente seguro en la cuenta del Banco del Bienestar y puede ser consultado o retirado en cualquier momento posterior. Los derechohabientes pueden utilizar su tarjeta para realizar compras directamente en establecimientos con terminal bancaria o retirar el efectivo de forma gradual. ¿Entonces para que sirve el calendario de pagos? En este caso, el calendario de pagos por apellidos sirve exclusivamente para organizar el flujo de dispersión y evitar aglomeraciones innecesarias durante la jornada de pago oficial.