El SAT desmintió versiones que alertaban sobre supuestas medidas de prisión preventiva contra contribuyentes por simples sospechas. La autoridad fiscal aclaró que los cambios recientes no buscan castigar a ciudadanos cumplidos, sino fortalecer el combate a facturas falsas.

En el comunicado de Hacienda, el SAT remarcó que las modificaciones aprobadas se enfocan exclusivamente en personas físicas o morales que generen comprobantes fiscales simulados. Señaló que las reformas “reforzarán el combate a la evasión fiscal”, dice el comunicado emitido este 10 de diciembre.

El SAT sostuvo que las garantías legales seguirán plenamente vigentes para todos los contribuyentes. Subrayó que “se garantiza el debido proceso y el derecho de audiencia”, afirmó el comunicado, insistiendo en que nadie quedará en estado de indefensión.

Aclaraciones sobre prisión y procedimientos fiscales

El SAT reiteró que es “falso que se solicitará prisión preventiva oficiosa” por la mera sospecha de emitir facturas falsas. La autoridad enfatizó que primero debe demostrarse la irregularidad y asegurarse que existan elementos suficientes antes de cualquier acción penal.

Asimismo, la dependencia explicó que las reformas tampoco contemplan nuevas facultades para intervenir cuentas o restringir operaciones bancarias. Señaló que estas versiones carecen de sustento y reiteró que los cambios solo buscan fortalecer la equidad fiscal en el país.

Cambios reales en las facultades fiscales

La autoridad fiscal de la Secretaría de Hacienda recalcó que las modificaciones no constituyen un programa masivo contra contribuyentes, sino ajustes puntuales dirigidos a operaciones simuladas.

“No se trata de un programa masivo”, dice el comunicado, reiterando que los cumplidos no enfrentarán afectaciones.

“Las modificaciones aprobadas no establecen nuevas facultades para congelar cuentas bancarias”, afirmó el SAT.

“Los contribuyentes pueden garantizar el interés fiscal mediante billete de depósito, prenda, fianza u otras opciones”, destacó la autoridad.