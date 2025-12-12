Muchos ciudadanos creen que ofrecer un pago para agilizar trámites es una práctica común, pero Cofepris recordó que estas acciones constituyen delitos como cohecho o tráfico de influencias y pueden derivar en sanciones penales severas para quienes las realicen.

La autoridad sanitaria advirtió que incluso responder a supuestas llamadas o correos de empleados que ofrecen “atención exprés” es participar en un esquema ilegal. Estos actos alimentan redes de corrupción investigadas por la Fiscalía General de la República, FGR y pueden implicar cárcel.

Cofepris alertó que actos aparentemente cotidianos, como pagar por agilizar trámites, constituyen delitos graves que pueden llevar a prisión. Cofepris

Cofepris detectó esquemas que involucran extorsión y cohecho

La institución integró diversas carpetas por extorsión y cohecho relacionadas con llamadas telefónicas y correos electrónicos donde falsos funcionarios ofrecían asesoría o trámites rápidos a cambio de pagos prohibidos por la ley y sancionados penalmente.

Estos expedientes se enviarán a la FGR para investigar delitos como cohecho, extorsión y usurpación de funciones. Cofepris remarcó que ningún servidor público está autorizado para solicitar dinero ni ofrecer atajos administrativos mediante comunicaciones personales no verificadas.

El acto que muchos hacen y que pocos saben que es un delito: podrías ir a la cárcel por corrupción

Un delito grave con consecuencias nacionales e internacionales

El cohecho no sólo afecta trámites locales: México está adherido a la Convención Anticohecho de la OCDE, que exige sanciones firmes para quienes ofrezcan o acepten gratificaciones ilegales, incluidas empresas y particulares que operan en el extranjero.

Esta Convención obliga a los países a castigar cualquier ventaja indebida, eliminar deducciones fiscales por sobornos y promover auditorías que detecten pagos ilegales. Participar en estas prácticas expone a ciudadanos y compañías a multas, inhabilitaciones y penas de prisión.

Cómo identificar riesgos y denunciar de manera segura

Cofepris reiteró que no realiza llamadas ni envía correos para ofrecer asesorías o trámites exprés. Cualquier mensaje con estas características debe considerarse sospechoso y evitar responder para no caer en esquemas de extorsión o corrupción.

La institución pidió reportar intentos de cohecho al correo quejas@cofepris.gob.mx

También están los números 088 y 911. Además, recordó que mantener la integridad en los trámites públicos evita sanciones y fortalece las acciones para erradicar la corrupción en el país.