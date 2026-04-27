Muchos conductores dejan su vehículo estacionado durante largos periodos. Sin embargo, esta práctica no evita las obligaciones legales. La normativa es clara. La Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor establece que el seguro es obligatorio en todo momento. En concreto, el artículo 2.1 indica que “todo propietario de un modelo a motor que tenga su estacionamiento habitual en España está obligado a suscribir y mantener en todo momento un contrato de seguro en vigor”. El incumplimiento de esta norma tiene consecuencias económicas importantes. Las sanciones están reguladas y afectan a todos los propietarios. El artículo 3.1 establece que no tener seguro implica “una sanción pecuniaria que parte desde los 601 euros y puede llegar incluso a los 3000 euros”. La cuantía varía según distintos factores. Entre ellos, si el vehículo circulaba o estaba estacionado, el tipo de coche, el tiempo sin asegurar o si existe reincidencia. Aunque el coche esté en el garaje, la multa sigue siendo real. La ley no distingue entre uso o inmovilización. Además de la multa, las autoridades pueden aplicar medidas adicionales. Estas buscan garantizar el cumplimiento de la normativa. El artículo 3.1.b establece que se puede ordenar “el depósito, el precinto público o incluso el domiciliario”. El precinto suele durar un mes, pero puede ampliarse a tres meses en caso de reincidencia. Incluso puede llegar a un año si se incumple la medida. Todos los gastos derivados del depósito corren a cargo del propietario. Esto incrementa el impacto económico de la infracción. Tener el coche sin seguro, incluso dentro de un garaje, puede activar un proceso sancionador completo. La detección puede producirse mediante controles administrativos o cruces de datos, sin necesidad de que el vehículo esté circulando. Una vez detectada la infracción, se inicia el expediente y se aplica la multa correspondiente. Según la normativa, no disponer de seguro implica “una sanción pecuniaria que parte desde los 601 euros y puede llegar incluso a los 3000 euros”. Además, las consecuencias pueden escalar rápidamente. Las autoridades “pueden ordenar el depósito, el precinto público o incluso el domiciliario”, lo que implica la inmovilización del vehículo y costes adicionales a cargo del propietario. Si no se regulariza la situación, el precinto puede ampliarse y los gastos seguir aumentando. Incluso sin usar el coche, la carga económica y administrativa puede ser significativa. Existe una única forma de evitar la sanción. La ley contempla una excepción muy concreta para los propietarios. El artículo 2.8 permite no tener seguro solo si el vehículo no se utiliza y está dado de baja en el registro de la Dirección General de Tráfico. Esto implica que, si no se tramita la baja, mantener el coche sin seguro seguirá siendo una infracción, incluso dentro de un garaje privado.