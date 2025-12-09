La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió un aviso de riesgo a toda la población mexicana por reconocidos suplementos alimenticios que han registrado irregularidades en el último tiempo.

La autoridad sanitaria del territorio azteca que tiene como propósito proteger a la población de cualquier tipo de peligro relacionado a productos de consumo diario como medicamentos, alimentos, cosméticos, tabaco y dispositivos médicos, brindó detalles al respecto de la alerta emitida y difundió una serie de recomendaciones a seguir.

¿Cuáles son los suplementos alimenticios que desaprobó la COFEPRIS?

A través de sus distintos canales oficiales de comunicación, la COFEPRIS confirmó un llamado de alerta por la comercialización de distintos suplementos alimenticios fabricados con dihidromiricetina, un ingrediente activo que se utiliza en la medicina oriental.

La COFEPRIS reprobó la comercialización de suplementos alimenticios preparados con un ingrediente activo particular. (Foto: Archivo). Fuente: Shutterstock Shutterstock

De acuerdo a la explicación que brinda la autoridad gubernamental, este compuesto, reconocido por sus propiedades farmacológicas como antibacteriano, antitumoral y antiinflamatorio , no se encuentra autorizado para usarse en suplementos alimenticios en territorio nacional.

Así ha quedado establecido en los artículos 169 y 171 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios.

¿Cuáles son las irregularidades que detectó la COFEPRIS?

La polémica que despertó la venta de suplementos alimenticios con este ingrediente activo a través de plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones de dispositivos móviles, está asociada a que las cualidades que se publicitan no corresponden a su función o uso, infringen lo establecido en el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad.

En la misma línea, la COFEPRIS detectó la comercialización en plataformas de comercio electrónico, y la utilización de un número de un presunto permiso sanitario que corresponde a un aviso de funcionamiento otorgado para otra empresa, por lo que representa una falta a la normativa sanitaria vigente.

Por otro lado, las irregularidades que identificó el organismo gubernamental en lo que respecta al etiquetado y la publicidad incluyen leyendas con atribuciones supuestamente terapéuticas, ingredientes no permitidos en su formulación.

Por este motivo, la COFEPRIS aconseja