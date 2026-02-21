Rememorar los sucesos históricos son una forma de mantenerlos vivos a pesar del paso del tiempo. Por ese motivo, es primordial conocer cuáles han sido los hechos que dejaron una huella en el calendario el 21 de febrero. 1903: En Neully, Francia, nace Anais Nin, escritora franco-estadounidense, de ascendencia española, que será conocida por su célebres "Diarios", en los que relatará cuatro décadas de su vida, impregnando los mismos de afirmación femenina y un particular erotismo. (Hace 123 años) 1817: Nace en Valladolid (España), el dramaturgo y poeta español José Zorrilla, autor de la afamada obra "Don Juan Tenorio", donde en una Sevilla de 1545, que vive los últimos años del rey Carlos I de España, narra el mito de Don Juan. (Hace 209 años) 1794: Viene al mundo en Jalapa, México, el militar, político y dictador mexicano Antonio López de Santa Anna, que asumirá la presidencia de su país en 11 ocasiones. (Hace 232 años) 1965: Mientras da una conferencia en la sala Audubon de Manhattan (EE.UU.) resulta asesinado Malcolm X, que defiende conceptos de orgullo racial y nacionalismo negro. Poco después de su muerte, se pondrá a la venta su autobiografía, lo que le convertirá en un héroe ideológico. Norman Butler, Thomas Johnson y Talmage Hayer serán condenados a cadena perpetua por el asesinato. (Hace 61 años) 1934: En las afueras de Managua, por la noche cuando regresa de la Casa Presidencial tras haber hablado con el presidente Sacasa, Augusto César Sandino resulta asesinado por soldados de la Guardia Nacional de Nicaragua, que siguen órdenes directas de Anastasio Somoza. Dos años más tarde, Anastasio Somoza, se hará con el poder del país, tras derrocar al presidente Sacasa, su tío político. (Hace 92 años) 1677: Fallece en La Haya (Países Bajos) el filósofo holandés Baruch de Spinoza, uno de los grandes "racionalistas" del siglo XVII junto al alemán Leibniz y al francés René Descartes. Su filosofía pretende una reforma del entendimiento, la religión y la política. (Hace 349 años) El evento más importante es el nacimiento de Anais Nin en 1903, ya que su obra "Diarios" ha tenido un impacto significativo en la literatura, destacándose por su enfoque en la afirmación femenina y el erotismo, lo que la convierte en una figura clave en la escritura del siglo XX.