Es fundamental tener en cuenta que esta iniciativa se encuentra dentro de las atribuciones legales del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para llevar a cabo procedimientos de verificación fiscal. El SAT ha comunicado que llevará a cabo visitas domiciliarias a ciertos pensionados, con el propósito de verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y la adecuada declaración de sus ingresos. El SAT enfatizó que un empleado de este organismo público se presenta en el hogar de un contribuyente en el marco de un procedimiento administrativo de fiscalización. En este contexto, se realizan las visitas domiciliarias. De acuerdo al Artículo 42, Fracción III del Código Fiscal de la Federación, se establece que el organismo tributario tiene la facultad de realizar visitas domiciliarias con el propósito de verificar y comprobar la veracidad de los datos proporcionados por los contribuyentes, tanto personas físicas como morales, siempre que existan razones justificadas. Es importante señalar que esta disposición no exime a los adultos mayores, quienes, mientras mantengan su condición de contribuyentes, están sujetos a estos procedimientos conforme a la legislación vigente. La información relativa a los derechos y obligaciones de las personas de la tercera edad es de suma importancia. En este contexto, es fundamental considerar el marco legal que protege a este grupo, en particular la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que en su artículo 5º, fracción II, inciso c), establece el derecho esencial a recibir asesoría gratuita. Las personas de la tercera edad tienen derecho a: