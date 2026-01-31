Cada día del calendario está marcado por acontecimientos importantes que han dejado una huella la historia. Por esa razón, es importante conocer cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 31 de enero en nuestro país y en el mundo.

Estas son las efemérides del 31 de enero

1935: En Ose, Japón, nace Kenzaburo Oe, escritor japonés y Premio Nobel de literatura 1994. La discapacidad de su hijo será tema de muchas de sus obras.

(Hace 91 años)

1820: Nace en Ferrol (España) Concepción Arenal, escritora, abogada y luchadora por la igualdad de la mujer. Su frase más célebre será: "Odia el delito y compadece al delincuente".

(Hace 206 años)

1797: Nace en Lichtental (Austria) el compositor austríaco romántico Franz Schubert.

(Hace 229 años)

1512: En Lisboa, nace Enrique I de Portugal, apodado el Piadoso, también llamado Enrique el Cardenal, que será regente de 1557 a 1568 y luego rey de 1578 a 1580.

(Hace 514 años)

1338: En Vincennes (Francia), nace Carlos V, "el Sabio", tercer rey de Francia perteneciente a la Dinastía de los Valois e hijo primogénito del rey Juan II "el Bueno" y de Bona de Luxemburgo. A partir de 1356, al resultar capturado su padre por los ingleses, se convertirá en regente. En 1364, al morir su padre, será coronado rey. Luchará contra los ingleses con gran éxito pues tras muerte acaecida en 1380 muchos territorios franceses que estaban en manos inglesas, volverán a formar parte de la Corona. Su hijo de 11 años Carlos VI "el Bienamado" subirá al trono.

(Hace 688 años)

1828: Muere en Viena (Austria) Alejandro Ypsilantis, luchador por la independencia griega.

(Hace 198 años)

1606: En Inglaterra es ejecutado Guy Fawkes, por conspirar contra el parlamento y el rey Jaime I de Inglaterra, en lo que se conoce como El complot de la pólvora ("The Gunpowder Plot") al tratar de volar el Parlamento para asesinar al rey, en protesta por su política de represión hacia los católicos romanos.

(Hace 420 años)

La efeméride destacada del día

El evento más importante destacado es el nacimiento de Kenzaburo Oe en 1935, ya que su obra ha tenido un impacto significativo en la literatura contemporánea, abordando temas profundos como la discapacidad de su hijo, lo que le valió el Premio Nobel de Literatura en 1994.