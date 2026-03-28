El Instituto de Movilidad Sustentable del Estado comenzará a sancionar con multas de hasta 60,000 pesos a conductores de plataformas digitales que operen sin registro. La medida tiene como objetivo regular el servicio de transporte privado, incluyendo las plataformas de Uber y Didi y garantizar condiciones de seguridad para usuarios y operadores. Miles de choferes de aplicaciones enfrentan el riesgo de sanciones severas si no tramitan su alta ante la autoridad correspondiente. La regulación ha estado en proceso de implementación durante varios meses y ahora se encuentra en la fase de verificación y sanción activa. Inspectores de movilidad llevarán a cabo operativos sorpresivos en áreas de alta concentración de servicios de transporte, tales como aeropuertos, centros comerciales y zonas turísticas. Los conductores deberán portar credencial vigente que acredite su registro ante el Instituto para evitar infracciones. Los vehículos no pueden tener más de diez años de antigüedad y deben pasar una verificación técnica exhaustiva. El trámite tiene un costo aproximado de 3,500 pesos y debe renovarse anualmente. El Instituto estima que aproximadamente 40% de los conductores activos en plataformas digitales opera sin el registro correspondiente. Esta situación genera competencia desleal con operadores formales y expone a usuarios a riesgos al viajar en unidades no verificadas. Las autoridades argumentan que la regulación protege tanto a pasajeros como a conductores que cumplen con requisitos legales. Los conductores interesados en regularizar su situación deben: Las multas son determinadas en función de la gravedad de la infracción y la cantidad de reincidencias. En el caso de una primera detección sin registro, se establece una sanción de 15,000 a 25,000 pesos. En la segunda infracción, el monto se incrementa a 35,000 pesos. Aquellos conductores que sean sorprendidos por tercera vez se enfrentarán a la multa máxima de 60,000 pesos, además del retiro temporal de placas. Es fundamental que los conductores sean conscientes de las implicaciones de sus acciones al volante, ya que las sanciones pueden tener un impacto significativo en su economía. La implementación de estas medidas busca promover una conducción más responsable y segura en las vías. Las plataformas de transporte como Uber y Didi han comunicado a sus socios conductores la obligatoriedad del registro a través de notificaciones en sus aplicaciones. Ambas empresas proporcionan asesoría para facilitar el proceso de registro, aunque enfatizan que la responsabilidad de la regularización recae de manera individual en cada operador.