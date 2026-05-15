La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.61 en la sesión de cierre de mercados del viernes, 15 de mayo de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.68% en comparación con su precio al inicio de la jornada. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.65 pesos y un mínimo de 12.56 pesos. El Dólar canadiense tuvo un leve repunte semanal de 0,28%, pero en el último año acumula una caída de 7,97%, lo que sugiere una tendencia anual bajista pese al avance reciente. En México, en los últimos 10 días, en los últimos 10 días, el dólar canadiense inició con un avance, encadenó una caída prolongada y luego alternó movimientos con leve sesgo alcista; pese a la mejora final, el saldo global del período es negativo. La volatilidad económica de la última semana del Dólar canadiense, con un 6.31%, es menor que la volatilidad anual del 7.61%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, registrando un dato de 1 que indica un incremento en su valor en comparación con los días pasados. Esta alza puede ser atribuida a factores económicos favorables en el mercado canadiense. A pesar de esta tendencia positiva, es importante monitorear la situación económica global, ya que cambios inesperados podrían afectar la estabilidad y la cotización del Dólar canadiense en un futuro cercano. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.