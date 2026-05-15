La cotización del euro alcanzó los MXN 20.16 en la sesión de cierre de mercados del viernes, 15 de mayo de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.25% en comparación con su costo al inicio de la jornada. En la última semana la cotización del euro retrocedió -0.46% y en el último año acumula una caída de -7.45%, señalando una tendencia bajista sostenida. En México, en los últimos 10 días, en los últimos 10 días, el euro mostró volatilidad con alternancias al inicio, pero predominó la presión bajista (6 descensos frente a 4 avances), con una racha negativa de tres jornadas antes de un leve rebote final; el balance general es moderadamente negativo. La volatilidad económica de la última semana del Euro, que se sitúa en 3.82%, es significativamente menor que la volatilidad anual de 6.12%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Euro se encuentra en una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es un número positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el Euro ha mostrado un incremento en su valor, lo que podría reflejar una mayor confianza en la economía europea. Sin embargo, es importante monitorizar cómo esta tendencia positiva se desarrollará en los próximos días, ya que factores económicos y políticos pueden influir en su continuidad. En resumen, la actual tendencia positiva sugiere un entorno favorable para el Euro, aunque su sostenibilidad dependerá de eventos futuros que puedan impactar el mercado. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.1 MXN. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.