Un asteroide del tamaño de un edificio pasará junto a la Tierra el próximo lunes a una distancia equivalente a apenas una cuarta parte de la separación entre nuestro planeta y la Luna. El objeto, identificado como 2026 JH2, fue detectado hace apenas unos días y su proximidad ya encendió las alarmas en la comunidad científica. El investigador Mark Norris, de la Universidad de Lancashire, advirtió que un objeto de esas dimensiones podría arrasar una ciudad completa en caso de impacto directo. El asteroide mide entre 16 y 35 metros de diámetro y viaja a más de 8 kilómetros por segundo. Cruzará a 90,000 kilómetros de distancia durante la noche del lunes, lo que los especialistas describieron como “tan cerca como es posible sin impactar”. Las simulaciones confirman que no existe riesgo de colisión durante al menos los próximos 100 años. El antecedente más cercano es el meteorito de Cheliábinsk, Rusia, en 2013: medía unos 20 metros, explotó en la atmósfera y liberó una energía 30 veces superior a la bomba de Hiroshima. Dejó más de 1,500 heridos sin llegar a tocar el suelo. El 2026 JH2 fue detectado días antes de su paso más cercano, lo que en un escenario de impacto real dejaría margen de respuesta casi nulo. En 2022, la misión DART de la NASA demostró que es técnicamente posible desviar un asteroide mediante el impacto de una nave espacial. Sin embargo, los científicos reconocen que no existen sistemas listos para responder ante una amenaza detectada con poco tiempo de anticipación.