En las calles de Guadalupe, Nuevo León, cuatro perros robot tácticos comenzaron a hacer lo que durante décadas pareció imposible: patrullar, vigilar y reaccionar ante situaciones de peligro sin respirar, sin cansarse y sin miedo. El municipio los incorporó a su esquema de seguridad pública de cara a los partidos del Mundial 2026 que se disputarán en esa sede, y el resultado es una fuerza de control que combina inteligencia artificial, visión nocturna y reflejos que ningún ser humano puede igualar. Cada unidad de la División K9-X es operada a distancia mediante un teléfono celular que funciona como monitor en tiempo real y un control similar al de una consola de videojuegos acoplado al dispositivo. Los policías asignados recibieron capacitación especializada para maniobrar los robots en operativos de riesgo, lo que les permite inspeccionar pasillos, accesos y zonas conflictivas sin exponerse directamente. Los canes robóticos cuentan con cámaras de alta definición, sensores de visión nocturna y tecnología de reconocimiento por voz. Además, pueden detectar movimientos sospechosos, identificar concentraciones inusuales de personas y enviar alertas instantáneas a los centros de monitoreo. A diferencia de los perros tradicionales, estas unidades no necesitan descanso, no pierden concentración y pueden mantenerse operativas durante toda la noche en tareas de patrullaje y vigilancia. El alcalde de Guadalupe, Héctor García, explicó en la presentación oficial del programa que estos robots están diseñados para intervenir en primera línea ante situaciones de riesgo concreto: riñas, personas en estado de ebriedad o accesos a espacios cerrados que podrían resultar peligrosos para los efectivos. La premisa es clara: el robot entra primero, transmite lo que ve y permite que el agente humano tome decisiones con información real antes de actuar. Esta lógica de intervención cambia por completo el protocolo de seguridad tradicional. Ya no es el policía quien arriesga su vida al abrir una puerta o ingresar a un recinto desconocido durante un evento masivo. Es la máquina quien explora, filma y alerta. Y si algo sale mal, no hay baja humana que lamentar. Antes de llegar al Mundial, los perros robot de K9-X pasaron por un banco de pruebas real: los partidos del club Rayados de Monterrey en su liga local. Allí demostraron ser capaces de recorrer áreas amplias, mantener vigilancia continua y coordinarse con los equipos de protección civil sin generar interferencias en el operativo general.