El dólar canadiense presenta una cotización de 12.56 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este miércoles, 13 de mayo de 2026, cifras que muestran que En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.09%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.59 pesos y un mínimo de 12.58 pesos. En la última semana, el Dólar canadiense cayó -0.75% y en el último año acumula un descenso de -8.31%, señalando una tendencia bajista. En los últimos 10 días, el Dólar canadiense mostró una marcada tendencia bajista, con dos repuntes puntuales que no cambiaron el sesgo; el balance final es claramente negativo. En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 4.48%, es menor que su volatilidad anual del 7.65%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva en relación con los días anteriores, ya que el dato de 2 días consecutivos es de 1. Esto indica que la moneda ha tenido un incremento en su valor en comparación con los días pasados. En los últimos dos días, el Dólar canadiense ha ganado fuerza y sigue una tendencia ascendente, reflejando posiblemente un fortalecimiento de la economía canadiense o un debilitamiento de otras monedas. Este comportamiento puede ser favorable para los exportadores canadienses. Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar. ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.