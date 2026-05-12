La calidad crediticia de México recibió una mala noticia, pues la calificadoras Standard & Poor’s puso en perspectiva negativa la calificación del país. En su comunicado, la agencia advirtió que México enfrenta problemas en materia de crecimiento económico y poco espacio fiscal. Estos dos factores podrían hacer que el gasto del Gobierno Federal requiera de un mayor déficit y la deuda total del país aumente ligeramente. La agencia mantuvo la calificación en BBB, pero la puso en perspectiva negativa, lo que implica una mayor posibilidad de que disminuya en los próximos 24 meses. México se mantiene dos escalones arriba del bono basura, pero esta noticia resulta un riesgo para las finanzas públicas. La calificadora mencionó que las relaciones entre México y Estados Unidos se mantendrá fuerte, pero incierta, debido a la renegociación del TMEC, lo que afecta la confianza en la inversión. Como resultado, la calificadora cambió la perspectiva de la calificación del país a negativa. “En los próximos 24 meses podríamos bajar la calificación de México si falla en reducir los déficits fiscales de forma oportuna para estabilizar y contener la deuda gubernamental, la carga de los intereses y los pasivos contingentes”, advirtió la agencia. Otro factor en contra de la calificación pueden ser regresiones en el comercio internacional y otros lazos con Estados Unidos que puedan afectar la estabilidad económica y debilitar la posición externa de México. Para Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, el cambio de perspectiva es negativo para la economía mexicana, pues un eventual cambio en la calificación incrementaría la salida de capitales, presionaría el tipo de cambio al alza y aumentaría las tasas de interés para las personas y el gobierno. “Era de esperarse, porque no se ha podido lograr la consolidación fiscal, el gasto público cada vez es más rígido y el bajo crecimiento está convertido en un problema estructural de la economía mexicana, y de hecho, todavía sigue abierta la posibilidad de una recesión”, advirtió la especialista.