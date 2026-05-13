El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha avisado a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.0 ocasionado en Oaxaca a las 01.20 horas este martes, 12 de mayo de 2026. Según la información provisional compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 42 km al este de Unión Hidalgo, con una profundidad de 117.4 kilómetros, latitud de 16.448° y una longitud de -94.439°. La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de los pruebas realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado anticipar de manera efectiva los movimientos sísmicos, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica. Autoridades de Protección Civil informan que, ante un sismo, mantenga la calma, aplique “agáchate, cúbrete y sujétate”, aléjese de ventanas y no use elevadores. Identifique muros firmes o mesas resistentes como zonas seguras y tenga a la mano linterna, agua y documentos. Tras el movimiento, corte gas y electricidad si es seguro, evacúe por rutas señalizadas hacia puntos de reunión y siga información oficial por radio o canales verificados. Ayude a personas vulnerables, evite rumores y reporte daños al 911 o a los números locales de emergencia.