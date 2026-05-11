El euro cotiza a 20.25 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este lunes, 11 de mayo de 2026.Esta cifra evidencia que En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un 0.01%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.27 pesos y un mínimo de 20.25 pesos. La cotización del Euro se ha debilitado: en la última semana cayó -1.12% y en el último año acumula -7.15%, reflejando una tendencia bajista. En los últimos 10 días comenzó con tres jornadas de avance, luego mostró vaivenes y cerró con dos caídas seguidas; el saldo fue 5 subidas y 5 bajadas, variación neta casi nula pero con tono final débil. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.91%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual es del 6.21%. Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de los últimos dos días consecutivos es 2. Esto indica que en comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un incremento en su valor, lo que refleja un fortalecimiento en su cotización. Este crecimiento en la valoración del Euro también sugiere un posible aumento en la confianza de los inversores, en un contexto donde las expectativas económicas son optimistas. Sin embargo, es importante seguir monitoreando esta tendencia para evaluar su sostenibilidad en el futuro. Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".