Cada jornada del almanaque es distinguible por sucesos significativos que han dejado una marca en la historia. Por ello, es imprescindible rememorar cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 19 de noviembre.

Estas son las efemérides del 19 de noviembre

1917: En la población de Allahabad (India), nace Indira Priyadarshini Gandhi, hija única de Jawaharlal Nehru, héroe nacional y primer presidente de India independiente. Participará activamente en la lucha por lograr la independencia de su país del Reino Unido y será colaboradora de Mahatma Gandhi. Obtendrá el cargo de Primera Ministra en dos ocasiones: de 1966 a 1977 y de 1980 hasta su asesinato en 1984 a manos de dos miembros de su guardia personal, de origen sij y vinculados a un grupo terrorista de dicha etnia, tras haber ordenado el ataque a un templo sij en el que morirán cerca de 450 personas, con el objetivo de acabar con el terrorismo sij. (Hace 108 años)

1888: En La Habana (Cuba), nace el cubano José Raúl Capablanca, campeon mundial en el periodo de 1921 a 1927. En su mejor época será invencible y se le llamará "la máquina del ajedrez". (Hace 137 años)

1875: Nace en Honolulu (Hawái, EE.UU.) el arqueólogo norteamericano Hiram Bingham que en 1911 descubrirá la ciudad-refugio de Machu Picchu (Montaña Vieja) en la cumbre de una remota montaña de los Andes peruanos, en un tramo casi inaccesible del río Urubamba. No será hasta 1913 que este hallazgo adquiera una gran dimensión, cuando la revista National Geographic publique, en un número monográfico, el sensacional descubrimiento. (Hace 150 años)

1828: Fallece en Viena (Austria) el compositor austríaco romántico Franz Schubert. Compuso los denominados "Lieder" (breves obras para voz y piano, antecesores de la canción moderna). (Hace 197 años)

La efeméride más importante de este miércoles

El evento más importante destacado es el nacimiento de Indira Priyadarshini Gandhi en 1917, ya que su papel en la lucha por la independencia de India y su posterior liderazgo como Primera Ministra marcaron un hito en la historia del país, influyendo en su desarrollo político y social hasta su trágica muerte en 1984.