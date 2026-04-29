El dólar canadiense presenta una cotización de 12.71 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este miércoles, 29 de abril de 2026, cifras que muestran que En relación al precio del día anterior, la moneda bajó Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.72 pesos y un mínimo de 12.72 pesos. En la última semana, el dólar canadiense no mostró variación (0.00%), mientras que en el último año retrocedió -6.86%, indicando debilidad anual pese a la estabilidad reciente. En los últimos 10 días, el Dólar canadiense exhibió un sesgo alcista con 7 avances y 3 retrocesos, rachas de subidas interrumpidas por correcciones breves y un cierre a la baja, dejando un balance neto positivo. Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 12.5 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue de 3.05%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual de 8.24%. Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que los días anteriores, indicando un aumento en su valor. Esta mejora en el rendimiento está contribuyendo a una mayor confianza entre los inversores y el mercado en general. A pesar de la tendencia positiva, es importante observar si este impulso se mantendrá en los próximos días, ya que factores económicos externos pueden influir en su evolución. La estabilidad futura del Dólar canadiense dependerá de la continuidad de estos movimientos favorables. En resumen, la tendencia positiva actual sugiere un fortalecimiento del Dólar canadiense, lo que podría ser beneficioso para la economía local si se mantiene en el tiempo. En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación. Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.