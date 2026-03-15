Cada jornada del almanaque es distinguible por sucesos significativos que han dejado una marca en la historia. Por ello, es imprescindible rememorar cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 15 de marzo. 1920: En Mart (Texas, Estados Unidos) viene al mundo Edward Donnall Thomas, que será médico estadounidense, pionero en el trasplante de médula ósea, para lograr que las nuevas células trasplantadas reanuden la producción de glóbulos y plaquetas, muy importantes en el campo de la hematología y la oncología. (Hace 106 años) 1916: En Bilbao, España, nace Blas de Otero, poeta que llegará a ser uno de los principales representantes de la poesía social de los años cincuenta en su país. Comprometido siempre en su lucha contra el franquismo, anheló y alabó a la democracia durante 40 años. Se autoexilió en Paris. "Ángel fieramente humano" de 1950 y "Pido la paz y la palabra" de 1955, tal vez sean sus obras más conocidas. (Hace 110 años) 1813: Nace en York, Reino Unido, John Snow, médico inglés precursor de la epidemiología, que demostrará durante la epidemia londinense de 1854 que el consumo de aguas contaminadas con materias fecales es un caldo de cultivo idóneo para dar lugar a la extensión del colerá, con lo que finalmente logrará salvar muchas vidas. (Hace 213 años) 1767: Nace en una cabaña de alguna parte de los bosques de Carolina (EE.UU.) el héroe militar y séptimo presidente de los Estados Unidos de América Andrew Jackson. Será el primero que logre su cargo a través del voto popular. (Hace 259 años) 1638: En la actual Shenyang, China, nace el que será segundo emperador de la dinastía Qing, la última dinastía imperial china, de origen manchú, Shunzhi. (Hace 388 años) 1980: En un accidente aéreo que tiene lugar en las frías tierras de Alaska, mientras filma una carrera de perros esquimales en Shaktoolik, fallece junto a dos compañeros el "amigo de los animales", Félix Rodríguez de la Fuente, naturalista español, gran divulgador de la zoología, la etología y la protección de la naturaleza en la televisión, la radio, la prensa y los libros, en muchas ocasiones enfocado hacia los más pequeños: los niños. En la década de 1970 dirigió varios equipos para publicar las grandes obras editoriales "Fauna", "Fauna ibérica" y "Los cuadernos de campo" y varias series documentales para la televisión, como "El hombre y la Tierra", producida en el año 1979. El lobo fue uno de sus animales favoritos y con ellos hizo grandes reportajes. También colaboró seriamente en la fundación de la "Asociación para la Defensa de la Naturaleza" (ADENA), delegación española del "Fondo Mundial para la Vida Salvaje" (W.W.F.) y fue miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. (Hace 46 años) 1975: Fallece en Francia, Aristóteles Onassis, empresario y multimillonario griego. (Hace 51 años) 1937: Muere en Providence (EE.UU.) Howard P. Lovecraft, escritor estadounidense de literatura narrativa, novela y relatos de terror y ciencia ficción. Gran innovador del cuento de terror, con "Los mitos de Cthulhu" aportó su propia mitología a este género. (Hace 89 años) 44aC: Julio César es asesinado al entrar al Senado. Varias familias senatoriales piensan que César amenaza sus posiciones. La reputación y los poderes de César les hacen temer que éste quiera proclamarse rey, título que los senadores republicanos odian sobre cualquier otro. Un grupo de éstos, entre ellos Cayo Casio y Marco Junio Bruto, han conspirado para llevar a cabo su asesinato que se consuma en este día. (Hace 2070 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de Edward Donnall Thomas en 1920, ya que su trabajo pionero en el trasplante de médula ósea revolucionó el tratamiento de enfermedades hematológicas y oncológicas, permitiendo que las células trasplantadas reanuden la producción de glóbulos y plaquetas, lo que ha salvado innumerables vidas.