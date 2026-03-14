En el encuentro participaron el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla; la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega; el titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Andrés Lajous; y el jefe del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Ricardo Vallejo. Durante una reunión en Palacio Nacional para revisar el progreso de los proyectos ferroviarios de México, la presidenta Claudia Sheinbaum fue informada de que el Tren El Insurgente, que conecta Toluca con Observatorio, iniciará operaciones comerciales en 2026. Esto significa que los usuarios podrán disfrutar del servicio completo próximamente, por lo que se sugiere prestar atención. Durante la sesión también se comunicó que está próxima la puesta en marcha del nuevo tramo del Tren Suburbano, que enlazará Lechería con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), a casi tres años de la inauguración de la terminal aérea. En la reunión presidida por Sheinbaum, se contó con la participación del titular de Banobras, Jorge Mendoza, así como del responsable de proyectos prioritarios de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Néstor Núñez. También estuvieron presentes la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el subsecretario de Gobernación, Arturo Ávila; y el coordinador de políticas de la Presidencia, Arturo Zaldívar. En la actualidad, El Insurgente se encuentra en fase de pruebas y en la instalación de los sistemas de control y señalización ferroviaria. Por su parte, el Tren Suburbano avanza en la conexión de las vías que unirán Lechería con el AIFA, un proyecto que está bajo la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional. En octubre de 2024 se promulgó el Decreto de reforma constitucional en materia de vías y transporte ferroviario, mediante el cual se modificó el artículo 28 constitucional. Dicha reforma declaró al transporte ferroviario de pasajeros como un área estratégica para el desarrollo nacional y elevó a rango constitucional su preferencia sobre el transporte de carga en la prestación del servicio público. En septiembre, el Gobierno federal presentó el Programa Sectorial de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 2025-2030, que contempla: El programa, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), califica al transporte ferroviario de pasajeros como un servicio prioritario, destinado a impulsar un sistema sostenible, accesible y eficiente, que garantice la seguridad en el traslado de personas y mercancías. El costo del pasaje del Tren El Insurgente varía en función de la distancia recorrida, con tarifas que oscilan entre 15 pesos y 90 pesos. Por ejemplo, el trayecto completo entre Zinacantepec y Santa Fe tiene un precio de 90 pesos, mientras que los viajes cortos entre estaciones dentro del Estado de México pueden costar 15 pesos. Independientemente del tramo, los usuarios tienen la opción de abonar utilizando la Tarjeta de Movilidad Integrada o adquiriendo boletos mediante código QR.