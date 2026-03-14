Un hallazgo perturbador fue revelado por una investigación arqueológica llevada a cabo por aficionados en el noreste de Polonia, datando de mediados del siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial. Este descubrimiento, realizado en febrero, ha cobrado notoriedad recientemente tras la divulgación de los objetos hallados en lo que fue la guarida ultrasecreta de Adolf Hitler. La excavación, realizada por un grupo de voluntarios de la Fundación Latebra, tuvo lugar durante un fin de semana de febrero y permitió descubrir una gran cantidad de objetos significativos que posteriormente fueron exhibidos en el museo local. La investigación fue liderada por un grupo de entusiastas en Wolfsschanze, también conocida como la Guarida del Lobo, situada en las cercanías de la ciudad de Ktrzyn, en el noreste de Polonia. La mencionada Fundación ha estado activa desde hace más de 3 décadas y se dedica a la excavación y recuperación de piezas arqueológicas de diversos periodos que reflejan la compleja historia polaca de aquella época. La Guarida del Lobo fue un complejo que constaba de aproximadamente 200 edificios, albergando a más de 2000 empleados en su máximo esplendor. Este lugar fue utilizado principalmente entre 1941 y 1944, sirviendo como el cuartel general nazi durante la Operación Barbarroja, que fue la invasión alemana de la Unión Soviética. La casa había sido ocupada por Hermann Göring, el mariscal de campo nazi que ocupaba el segundo puesto en el Tercer Reich, tras su líder Adolf Hitler. Durante el proceso de retirada de los nazis del lugar, se tomó la decisión de destruir parcialmente el sitio, el cual permaneció en gran medida ignorado durante la Guerra Fría, hasta que se abrió al turismo en la década de 1990. Entre los objetos hallados durante la excavación bajo las ruinas de la casa Göring, se encontraron cinco esqueletos humanos enterrados, entre los cuales se incluyen restos de un adolescente y un recién nacido. Las investigaciones realizadas indican que la antigüedad de estos restos sugiere que datan de antes de 1945. Además de estos esqueletos, la fundación ha recuperado numerosos objetos pequeños como botones de uniformes, herramientas y piezas de maquinaria, que contribuyen a una mejor comprensión de la historia del lugar.