Banorte, una de las entidades bancarias más significativas de México, ha comunicado la adquisición de una moneda conmemorativa, lo cual representa una oportunidad excepcional para obtener dinero a cambio. Este anuncio se refiere a la compraventa de moneda de oro, específicamente la de 50 pesos. Si posees una moneda conmemorativa de 50 pesos y deseas evaluar su valor, es fundamental realizar un análisis minucioso. Compararla con otra cuya autenticidad esté verificada te permitirá identificar diferencias en peso, tamaño y grosor. En detalle, este banco continúa en la búsqueda del Centenario, un ejemplar singular que se distingue por una serie de características específicas. A principios de febrero, alcanzó un precio de compra de 65,000 pesos. Conocida como Centenario, esta moneda conmemorativa contiene 1.20565 onzas de oro con una pureza de 0.900, lo que la posiciona como una de las piezas más valoradas dentro de la numismática mexicana. Debido a su elevada demanda, el banco la cotiza en 65,000 pesos a cambio. Según la información disponible en su página web, Banorte adquiere esta pieza numismática por 58,228 pesos y la vende en 68,928 pesos. Sin embargo, estos valores pueden experimentar variaciones en función del mercado del oro, lo que convierte a esta moneda conmemorativa de 50 pesos en una opción atractiva para los inversionistas. Los expertos en el sector financiero afirman que existen múltiples métodos para verificar el valor del dinero. En particular, al analizar la moneda de 50 pesos, es esencial tener en cuenta los siguientes aspectos fundamentales: Es pertinente señalar que ciertos establecimientos adquieren monedas de forma individual, mientras que otros se enfocan en la compra de colecciones particulares. Por ende, se recomienda indagar sobre el valor potencial de todas sus monedas antiguas en su totalidad. A continuación, se presenta un listado exhaustivo de los lugares donde es posible vender monedas antiguas: