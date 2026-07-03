Confirmaron el cierre de todas las escuelas el lunes 13: no habrá clases en preescolar, primaria ni secundaria.

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El Ministerio de Educación Nacional confirmó que el lunes 13 de julio de 2026 no habrá clases en Colombia para preescolar, primaria y secundaria, debido al feriado del Día de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, que este año se traslada por la Ley Emiliani.

La suspensión aplica para colegios oficiales y privados en todo el territorio nacional y forma parte del calendario oficial de festivos que rige el año escolar.

Con este puente, miles de familias tendrán un fin de semana largo que irá desde el sábado 11 hasta el lunes 13 de julio, impactando directamente la planificación académica y laboral del país.

¿Por qué no hay clases el lunes 13 de julio?

La nueva jornada de descanso tiene origen en la Ley 2578 de 2026, que estableció el reconocimiento oficial del Día de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá como fecha festiva nacional.

Aunque la celebración religiosa se conmemora tradicionalmente el 9 de julio, la normativa colombiana permite trasladar determinados festivos al lunes siguiente para fomentar los fines de semana largos. Por esa razón, en 2026 el descanso obligatorio se disfrutará el lunes 13 de julio, fecha en la que los colegios permanecerán cerrados y no habrá actividades académicas.

Educación decretó el cierre de todas las escuelas el lunes 13. Fuente: Shutterstock Education StockPhoto

¿A qué niveles aplica el cierre de colegios por el feriado?

La medida de suspensión de clases del lunes 13 de julio aplica para todo el sistema de educación básica y media:

Preescolar

Primaria

Secundaria

Tanto los colegios oficiales como los privados deben acatar el feriado, ya que se trata de una jornada de descanso obligatorio a nivel nacional. Las clases se retomarán normalmente el martes 14 de julio.

¿Qué feriados restan en Colombia?

Luego del feriado del 13 de julio, estos son los festivos nacionales que restan en 2026:

20 de julio: Independencia de Colombia (puente)

7 de agosto: Batalla de Boyacá

17 de agosto: Asunción de la Virgen (puente)

12 de octubre: Día de la Raza (puente)

2 de noviembre: Todos los Santos (puente)

16 de noviembre: Independencia de Cartagena (puente)

8 de diciembre: Inmaculada Concepción

25 de diciembre: Navidad

Cada una de estas fechas impacta directamente el calendario escolar, ya que en todas ellas no hay clases.

¿Por qué el calendario escolar no es igual en todos los departamentos?

Aunque el Ministerio de Educación Nacional fija los lineamientos generales, en Colombia no existe un calendario escolar idéntico para todo el país. Las secretarías de educación certificadas pueden hacer ajustes menores según:

Condiciones climáticas

Contexto rural o urbano

Infraestructura educativa

Realidades sociales de cada región

Eso sí, todas deben cumplir con las 40 semanas de clase obligatorias, por lo que los feriados como el lunes 13 de julio ya están incluidos en la planeación oficial.