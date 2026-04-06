El Banco del Bienestar inicia una nueva semana de depósitos para todos los beneficiarios de la Beca Rita Cetina. El Gobierno de Claudia Sheinbaum, a través de sus distintas entidades gubernamentales, ha confirmado la entrega de dinero y el esquema bajo el cual realizará la dispersión de recursos para aquellos alumnos que se hayan registrado en la asistencia. Las transferencias de dinero se llevarán a cabo durante el corriente mes, por lo que todos aquellos estudiantes que se inscribieron para cobrar este apoyo y aún no sepan cuál es la fecha de cobro asignada, deberán tomar nota al calendario de pagos difundido por la entidad bancaria. En la lista de Programas del Bienestar que otorga la Secretaría del Bienestar a los sectores de la población más vulnerables figura sin dudas la Beca Rita Cetina, un apoyo de carácter universal que se encuentra dirigido a alumnos de primaria y secundaria en escuelas públicas. Con el objetivo de evitar la deserción escolar, el Gobierno lleva a cabo la entrega de un monto de dinero bimestral que permite a los jóvenes hacer frente a los distintos gastos que se les presenten. Concretamente, los alumnos de secundaria reciben un pago de 1,900 pesos, con incrementos por más integrantes. En el caso de los alumnos de primaria, el apoyo es anual y asciende a un pago único de 2,500 pesos por cada uno de ellos, mientras que algunos beneficiarios previos continúan con pagos de 1,900 pesos bimestrales. El Gobierno de Claudia Sheinbaum, a través de sus distintas dependencias, realizará la entrega de depósitos de dinero a los beneficiarios de la Beca Rita Cetina que se apelliden de una determinada manera. Cabe recordar que la Beca Rita Cetina, al igual que otros apoyos financieros, se dispersa por orden alfabético. Esto quiere decir que cada beneficiario tiene asignada una fecha de cobro en función de letra inicial de su primer apellido. En función del calendario de pagos que difundió el Banco del Bienestar para el corriente bimestre, estos serán los apellidos que recibirán su depósito entre el lunes 6 y viernes 10 de abril: Para ser considerado elegible y recibir la Beca Rita Cetina, las familias deben cumplir con ciertos requisitos, entre los que se incluyen: