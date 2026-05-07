La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el próximo 15 de mayo no habrá clases en ninguna escuela del país. La medida aplica a todos los niveles educativos —desde preescolar hasta bachillerato— tanto en planteles públicos como privados, en conmemoración del Día del Maestro. El 15 de mayo no es un día libre cualquiera. Desde 1918, México celebra el Día del Maestro. La conmemoración fue instituida durante el gobierno de Venustiano Carranza, en un contexto histórico en que el país buscaba consolidar la educación pública como pilar de la nación recién organizada tras la Revolución Mexicana. Durante más de cien años, esta fecha fue escenario de ceremonias escolares, reconocimientos públicos y homenajes comunitarios. En muchas regiones del país, especialmente en zonas rurales e indígenas, el Día del Maestro es una celebración que involucra a toda la comunidad: padres de familia, estudiantes y autoridades locales se reúnen para agradecer a quienes dedican su vida a enseñar, muchas veces en condiciones difíciles y con recursos limitados. La suspensión de clases es, desde esa perspectiva, mucho más que un descanso administrativo: es un reconocimiento oficial del Estado de México a la labor docente, inscrito en el calendario escolar como un acto simbólico de valoración hacia uno de los oficios más fundamentales de cualquier sociedad. La disposición alcanza a la totalidad de las instituciones educativas del país. Preescolares, primarias, secundarias, telesecundarias, preparatorias, bachilleratos y escuelas normales —tanto públicas como privadas— deberán suspender actividades ese día. No hay excepciones por entidad federativa, modalidad educativa ni turno escolar. Para las familias, esto significa que no habrá entrada a clases ni actividades extracurriculares programadas para esa fecha. Los padres y tutores deberán prever la situación con anticipación, especialmente quienes dependen de los horarios escolares para organizar sus jornadas laborales. En cuanto al personal docente y administrativo, la suspensión también aplica como día de descanso oficial. No obstante, en algunas instituciones se organizan actos de reconocimiento internos o ceremonias breves que pueden convocarse de manera voluntaria fuera del horario habitual, como parte de la celebración a los maestros.