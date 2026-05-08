Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica. A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a San Gregorio Ostiense que se recuerda cada 9 de mayo. San Gregorio Ostiense fue un obispo que murió hacia el año 1044. Antes de su episcopado, fue abad del monasterio de san Cosme y san Damián, en Roma. Obispo de Ostia, vivió varios años en España como legado papal. Para los que siguen esta doctrina, una excelente manera de conmemorar a este santo El 9 de mayo de 2026 se celebran varios santos en el calendario litúrgico, destacando a San Dionisio de Vienne, un mártir del siglo IV conocido por su valentía y dedicación a la fe cristiana. Este santo es venerado en diversas partes del mundo y su legado perdura a través de las tradiciones y festividades que se llevan a cabo en su honor.Entre los santos que se conmemoran este día se encuentra el Beato Forte Gabrielli, del siglo XI, quien es recordado por su vida de servicio y devoción religiosa. También se honra a San Beato de Vendôme, del siglo VII, conocido por su papel en la propagación del cristianismo en su región. Estas celebraciones reflejan la rica historia de la Iglesia y la importancia de estos personajes en la fe.Además, el 9 de mayo es el día de San Geroncio de Ficocle y San Hermas de Roma, ambos figuras importantes de la tradición cristiana. También se conmemoran San José Dô Quang Hiên y Beata María Teresa de Jesús Gerhardinger, del siglo XIX, quienes aportaron a la espiritualidad con su vida y enseñanzas. Por último, se recuerda a San Pacomio de Tebaida del siglo IV y al Beato Tomás Pickering del siglo XVII, completando así una fecha llena de significados en la devoción católica.