Con el cierre del ciclo lectivo cada vez más cerca, miles de familias en Nueva York ya empiezan a organizar viajes, actividades y planes para las vacaciones de verano 2026. Sin embargo, hay un detalle clave que muchos pasan por alto: no todas las escuelas terminan el mismo día. Aunque existe una referencia general dentro del calendario educativo, cada distrito y tipo de institución puede manejar fechas diferentes para el final de clases, lo que modifica el inicio oficial del descanso para los estudiantes. En el estado de Nueva York, las escuelas deben cumplir con un mínimo obligatorio de 180 días de instrucción durante el año académico. Esa exigencia hace que, aunque haya una planificación base, las fechas puedan ajustarse según cada distrito. En muchos estados de EE.UU. el ciclo 2025-2026 comenzó en agosto, pero en Nueva York —como ocurre en buena parte del noreste— el inicio se produjo después del Labor Day, lo que empuja el cierre del año escolar hacia junio. Entre las fechas más relevantes del calendario aparecen: Esto significa que, para la mayoría de los alumnos, las vacaciones de verano comenzarán entre la segunda y tercera semana de junio. No todos los estudiantes terminarán el mismo día. En Nueva York, el clima juega un papel fundamental: tormentas de nieve, emergencias climáticas o cierres extraordinarios pueden alterar el calendario oficial. Si un distrito ya utilizó sus llamados “snow days” durante el invierno, deberá recuperar esas jornadas antes de dar por finalizado el año escolar. Además, hay diferencias según el tipo de institución: