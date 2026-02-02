En esta noticia Cómo las redes pueden afectar la decisión de denegar la visa de USA

Al solicitar una visa para viajar a Estados Unidos, el proceso no termina con llenar formularios y presentarse a una entrevista consular. Desde hace varios años, los solicitantes deben proporcionar información sobre su presencia en redes sociales en el formulario DS-160, y esto se ha vuelto parte de cómo las autoridades verifican la identidad y antecedentes de los solicitantes.

Según la Embajada y los consulados de Estados Unidos, se debe incluir todos los nombres de usuario o identificadores de redes sociales que se hayan usado en los últimos cinco años en ese formulario.

Más allá de solo mencionar las cuentas, los oficiales consulares y personal que revisa la solicitud pueden observar el contenido público de publicaciones, comentarios y perfil.

En algunos casos, lo que aparece en las redes puede influir en la decisión de conceder o negar una visa, especialmente si existe información que parezca inconsistente con los datos entregados o que pueda ser interpretada como un riesgo para la seguridad o las leyes de Estados Unidos.

Estados Unidos puede rechazar una visa por el contenido en redes sociales del solicitante.

Los consulados pueden revisar que los datos profesionales, académicos y personales en redes coincidan con lo escrito en la solicitud o comentado en la entrevista.

Los oficiales pueden observar publicaciones públicas que puedan indicar conductas o actitudes que consideren relevantes para la evaluación del caso, como participación en grupos extremos, actividades ilegales o discursos que, según su juicio, puedan representar riesgo para la seguridad.

Además, pueden ver grupos o páginas que se siguen públicamente y que se relacionen con temas de seguridad, ideologías que el gobierno considera sensibles, o actividades que no se alinean con lo explicado para el viaje.