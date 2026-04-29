La identidad digital dará un salto clave en Europa a partir de 2027. La Unión Europea impulsa un sistema que permitirá a los ciudadanos llevar el DNI, el carnet de conducir y otros documentos oficiales directamente en el móvil. Este cambio responde a un proceso de digitalización creciente. Cada vez más gestiones, pagos y trámites se realizan a través de internet, lo que acelera la transformación de la forma en que se gestionan los datos personales. En este contexto surge la EUDI Wallet, una cartera digital europea que busca centralizar todos los documentos en un único espacio seguro y accesible desde el teléfono. La llamada EUDI Wallet (European Digital Identity Wallet) es una herramienta diseñada por la Unión Europea para crear una identidad digital común en todos los Estados miembros. Su funcionamiento será similar al de una wallet digital. Cada país ofrecerá una aplicación oficial donde los ciudadanos podrán almacenar sus documentos personales verificados. El sistema permitirá identificarse sin necesidad de documentos físicos. También facilitará la realización de trámites administrativos y el acceso a servicios tanto públicos como privados. Además, la cartera digital permitirá “probar quiénes son, y almacenar, compartir y firmar documentos digitales importantes de forma segura”, garantizando el control total sobre los datos personales. La identidad digital europea permitirá almacenar los documentos más importantes del día a día. Entre ellos, el DNI y el carnet de conducir. También será posible guardar otros documentos oficiales emitidos por las autoridades nacionales. Todos ellos tendrán validez legal dentro de los países de la Unión Europea. El sistema permitirá “solicitar, almacenar y compartir documentos digitales importantes” y utilizarlos en distintos contextos, desde trámites administrativos hasta servicios privados. Esto incluye situaciones cotidianas como abrir una cuenta bancaria, inscribirse en una universidad o acceder a servicios en otro país europeo. Uno de los aspectos más relevantes de la identidad digital es su interoperabilidad. Esto significa que funcionará en todos los países de la Unión Europea. Un ciudadano podrá usar su identidad digital emitida en su país para realizar gestiones en otro Estado miembro. No será necesario registrarse nuevamente ni presentar documentación adicional. Este avance facilitará la movilidad dentro de Europa. También reducirá la burocracia en trámites administrativos y operaciones con empresas. La identidad digital europea busca así simplificar procesos y hacer más eficiente el acceso a servicios en un entorno cada vez más digital. Cada país deberá ofrecer al menos una versión de la cartera digital adaptada a las normas comunes europeas. Esto garantizará su funcionamiento en todo el territorio. El año 2027 será clave para su expansión generalizada. A partir de entonces, los ciudadanos podrán utilizar la identidad digital de forma habitual. Aun así, el formato físico no desaparecerá. La cartera digital convivirá con los documentos tradicionales, aunque todo apunta a que su uso será cada vez menor en el futuro.