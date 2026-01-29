La medida responde a un ajuste del Departamento de Estado de Estados Unidos para reforzar los controles sobre visas no inmigrantes y unificar criterios en los consulados.

Con el inicio del 2026, se confirmó que el trámite de la visa americana sufrirá un cambio importante que impactará directamente a miles de familias mexicanas. Se trata de una actualización que elimina la exención automática de entrevista para algunos grupos de edad que, hasta ahora, podían completar el trámite sin acudir al consulado.

La medida forma parte de un ajuste impulsado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que busca reforzar la revisión de solicitudes de visas no inmigrantes y unificar criterios en los consulados del país.

Visa americana 2026: quiénes deberán ir obligatoriamente a entrevista presencial

Desde la nueva disposición, todos los menores de 14 años y los adultos mayores de 79 deberán acudir a una entrevista presencial para tramitar una visa americana en México. La edad dejó de ser un criterio para evitar esta instancia del proceso.

Antes, estos grupos podían quedar exentos, lo que agilizó durante años el trámite, especialmente en solicitudes familiares. Con el cambio, la entrevista ante un oficial consular pasa a ser la regla general.

La medida impacta principalmente en visas de turismo y negocios, como la B-1/B-2, y obliga a organizar con mayor anticipación las citas, sobre todo en períodos de alta demanda.

Quiénes están exentos de la entrevista presencial para la visa americana en 2026

Aunque la regla se endureció, siguen existiendo excepciones puntuales en las que la entrevista presencial no será obligatoria, principalmente para visas diplomáticas y oficiales, como las categorías A, G, NATO y algunas variantes especiales.

También pueden quedar exentos algunos trámites de renovación, siempre que se realicen dentro del plazo establecido, que la visa anterior haya tenido vigencia completa y que no existan antecedentes de rechazo.

De todos modos, las autoridades consulares conservan la facultad de solicitar una entrevista en cualquier etapa del proceso, aun cuando el solicitante cumpla con todos los requisitos formales.

Qué tener en cuenta para tramitar la visa americana en México tras el cambio