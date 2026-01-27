La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos confirmó que los viajeros mayores de 18 años que no presenten una identificación compatible con REAL ID deberán abonar una tarifa de 45 dólares para poder pasar el control de seguridad en los aeropuertos.

La medida impactará a partir del 1 de febrero de 2026, cuando volar dentro de Estados Unidos tendrá un nuevo requisito que podría impactar directamente en el bolsillo de miles de pasajeros.

Esta política de viaje forma parte de la etapa final de implementación de la ley REAL ID, una normativa federal que endurece los estándares de identificación con fines de seguridad nacional que fue aprobada en 2005.

Quiénes deberán pagar 45 dólares extra para viajar por Estados Unidos

El cargo de 45 dólares, identificado como ConfirmID Fee, se aplicará únicamente a quienes intenten abordar vuelos domésticos sin portar una REAL ID u otro documento aceptado por la TSA. El pago no es opcional y deberá realizarse antes de acceder a las áreas restringidas del aeropuerto.

Proceso de verificación alternativa

Según la agencia federal, esta tarifa cubre los costos del proceso extraordinario de verificación de identidad, que incluye validaciones digitales, biométricas y cruzamiento de datos en tiempo real. Los pasajeros que no presenten una licencia REAL ID, pasaporte u otra credencial válida serán derivados a un procedimiento especial.

A partir del 1 de febrero los aeropuertos de Estados Unidos solo aceptarán una Real ID para viajar.

Allí deberán completar una verificación digital de identidad, confirmar datos personales y biométricos, pagar los 45 dólares correspondientes y obtener una autorización digital temporal. Esta confirmación tendrá una vigencia limitada de 10 días, lo que significa que si el pasajero vuelve a volar luego de ese plazo sin una identificación compatible, deberá repetir el proceso y pagar nuevamente.

Cuáles son los documentos aceptados sin costo adicional

La TSA aclaró que existen múltiples alternativas válidas para no pagar la tarifa ConfirmID. Entre los documentos aceptados se encuentran:

pasaporte estadounidense vigente

tarjeta de pasaporte de EE.UU.

credenciales de viajero confiable del DHS (Global Entry, NEXUS, SENTRI o FAST)

identificación militar del Departamento de Defensa

tarjeta de residente permanente

identificación tribal emitida por una tribu reconocida federalmente.

La medida alcanza a todos los pasajeros mayores de 18 años que viajen en vuelos nacionales dentro de Estados Unidos. Los menores de edad podrán volar acompañados por un adulto que sí cumpla con los requisitos de identificación. Desde la TSA remarcan que no contar con REAL ID no impide volar, pero sí activa un proceso más largo, costoso y sujeto a verificación adicional.

Cómo tramitar la Real ID

El Departamento de Seguridad Nacional recomienda tramitar la REAL ID con anticipación. El proceso debe realizarse de manera presencial en el DMV del estado de residencia y requiere:

documento que acredite identidad legal

número de Seguro Social

dos comprobantes de domicilio

prueba de estatus migratorio legal.

Las licencias REAL ID se identifican fácilmente por una estrella en la parte superior, mientras que aquellas que indican “Federal Limits Apply” no cumplen con los requisitos para vuelos nacionales.